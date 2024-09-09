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Власть Выборы «Единая Россия» смогла получить больше 80% муниципальных мандатов в Петербурге

«Единая Россия» смогла получить больше 80% муниципальных мандатов в Петербурге

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17 комментариев

В петербургском избиркоме подвели итог муниципальных выборов. Председатель комиссии Максим Мейксин заявил, что отработано 100% бюллетеней.

В итоге «Единая Россия» получила 1310 мандатов, ЛДПР — 68 мандатов, «Новые люди» — 36 мандатов, КПРФ — 10 мандатов, «Коммунисты России» — 7 мандатов, «Зеленые» — 2 мандата, «Партия пенсионеров» — 1 мандат, «Общенародный союз» — 1 мандат, самовыдвиженцы — 129 мандатов.

Еще 12 мандатов получила партия «Справедливая Россия».

Как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание, читайте на «Фонтанке». Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, получил на выборах губернатора 59,80 % голосов.

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Комментарии
18
Кулунжу
9 сентября 2024, 13:52
Что-то долго томили, могли бы результаты и перед выборами сказать.
Дядя Бо
9 сентября 2024, 13:45
Кто-то сомневался?
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