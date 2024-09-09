«Единая Россия» смогла получить больше 80% муниципальных мандатов в Петербурге

В петербургском избиркоме подвели итог муниципальных выборов. Председатель комиссии Максим Мейксин заявил, что отработано 100% бюллетеней.
В итоге «Единая Россия» получила 1310 мандатов, ЛДПР — 68 мандатов, «Новые люди» — 36 мандатов, КПРФ — 10 мандатов, «Коммунисты России» — 7 мандатов, «Зеленые» — 2 мандата, «Партия пенсионеров» — 1 мандат, «Общенародный союз» — 1 мандат, самовыдвиженцы — 129 мандатов.
Еще 12 мандатов получила партия «Справедливая Россия».
Как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание, читайте на «Фонтанке». Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, получил на выборах губернатора 59,80 % голосов.
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