«Единая Россия» смогла получить больше 80% муниципальных мандатов в Петербурге

Как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание, читайте на «Фонтанке». Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, получил на выборах губернатора 59,80 % голосов.

