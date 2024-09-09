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Общество Умер обладатель максимального числа боевых наград в российской армии

Умер обладатель максимального числа боевых наград в российской армии

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Герой России Игорь Олегович Родобольский скончался на 65-м году жизни, сообщает 9 сентября сайт полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Родобольский — обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии. Он был награжден звездой Героя России, медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и другими наградами.

Родобольский за штурвалом вертолета участвовал в боевых действиях в Афганистане, в конфликте в Чечне и на прилегающих к ней территориях России в 1994–1996 годах, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе в 1999 году, в операциях по спасению мирного населения. Так, летом 2002 года во время сильного наводнения в Чечне он совершил 98 вылетов в зону бедствия, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых, доставил 35 тонн гуманитарных грузов. После увольнения в запас 11 лет возглавлял свердловский Региональный центр патриотического воспитания, напоминает РИА Новости.

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