Умер обладатель максимального числа боевых наград в российской армии

Родобольский за штурвалом вертолета участвовал в боевых действиях в Афганистане, в конфликте в Чечне и на прилегающих к ней территориях России в 1994–1996 годах, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе в 1999 году, в операциях по спасению мирного населения. Так, летом 2002 года во время сильного наводнения в Чечне он совершил 98 вылетов в зону бедствия, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых, доставил 35 тонн гуманитарных грузов. После увольнения в запас 11 лет возглавлял свердловский Региональный центр патриотического воспитания, напоминает РИА Новости.

