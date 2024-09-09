Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 767мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Надо ли рожать «для ипотеки»
Романтика в Петербурге
Квадроберы наступают
Чем кормить зверюшку
Как все подорожало
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Открыты 50 км дороги под Воронежем, которые закрывали из-за пожара и взрывов после атаки БПЛА

Открыты 50 км дороги под Воронежем, которые закрывали из-за пожара и взрывов после атаки БПЛА

1 077
4 комментария

Движение на дороге Воронеж — Луганск полностью восстановлено. Экипажи ДПС продолжают обеспечивать контроль за безопасностью дорожного движения, сообщает утром 9 сентября полиция Воронежской области со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Напомним, участок дороги длиной более 50 километров, с 51-го по 105-й километр, закрыли 7 сентября из-за сильного пожара после падения обломков БПЛА. Беспилотник был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе, он упал, и от этого возник пожар. Огонь перешёл на взрывоопасные предметы, началась детонация. Из нескольких населённых пунктов были эвакуированы несколько сотен человек.

К вечеру 8 сентября ландшафтный пожар удалось локализовать, проинформировал в своем канале губернатор области Александр Гусев.

«Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет», — написал он.

Участок дороги вечером открыли только для транзитного транспорта. В сёлах велись работы по восстановлению электроснабжения.

«Идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников», — добавил Гусев.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Воронежская область Атака БПЛА Пожар
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Сила в Правде!!
9 сентября 2024, 09:38
ничего не понял что там под воронежем взрывалось в траве.
Guddd-Head
9 сентября 2024, 09:38
>> Беспилотник был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ Верим!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58