Открыты 50 км дороги под Воронежем, которые закрывали из-за пожара и взрывов после атаки БПЛА

Движение на дороге Воронеж — Луганск полностью восстановлено. Экипажи ДПС продолжают обеспечивать контроль за безопасностью дорожного движения, сообщает утром 9 сентября полиция Воронежской области со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Напомним, участок дороги длиной более 50 километров, с 51-го по 105-й километр, закрыли 7 сентября из-за сильного пожара после падения обломков БПЛА. Беспилотник был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе, он упал, и от этого возник пожар. Огонь перешёл на взрывоопасные предметы, началась детонация. Из нескольких населённых пунктов были эвакуированы несколько сотен человек.

К вечеру 8 сентября ландшафтный пожар удалось локализовать, проинформировал в своем канале губернатор области Александр Гусев.

«Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет», — написал он.

Участок дороги вечером открыли только для транзитного транспорта. В сёлах велись работы по восстановлению электроснабжения.

«Идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников», — добавил Гусев.

