Продолжающаяся детонация осложняет тушение пожара после атаки БПЛА под Воронежем. Власти перекрыли дорогу

В Воронежской области введены дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе, которые начались ночью 7 сентября после падения беспилотника. Режим ЧС действует в трёх населенных пунктах. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев в своем канале.

Полностью перекрыто автомобильное движение на участке с 51-го по 105-й км дороги Воронеж — Луганск. Из нескольких населённых пунктов эвакуированы несколько сотен человек. Большинство отправились к родным и знакомым, несколько десятков размещены в двух ПВР.