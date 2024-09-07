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    Продолжающаяся детонация осложняет тушение пожара после атаки БПЛА под Воронежем. Власти перекрыли дорогу

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    В Воронежской области введены дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе, которые начались ночью 7 сентября после падения беспилотника. Режим ЧС действует в трёх населенных пунктах. Об этом сообщает губернатор области Александр Гусев в своем канале.

    Полностью перекрыто автомобильное движение на участке с 51-го по 105-й км дороги Воронеж — Луганск. Из нескольких населённых пунктов эвакуированы несколько сотен человек. Большинство отправились к родным и знакомым, несколько десятков размещены в двух ПВР.

    Пожар пока не остановить. Горит сухая растительность, а её тушение осложняет продолжающаяся детонация. Тем не менее необходимая группировка сил и средств сформирована, отмечает Гусев.

    Напомним, ночью в Воронежской области отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешёл на взрывоопасные предметы, началась детонация. Отметим, что в отчете Минобороны об отражении ночных атак указаны два региона: Курская и Белгородская области.

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