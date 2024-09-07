Режим ЧС под Воронежем: упал беспилотник, начался пожар, затем взрывы, идёт эвакуация

Режим ЧС объявлен 7 сентября на территории Острогожского района Воронежской области. Ночью там отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешёл на взрывоопасные предметы, началась детонация. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал», — отмечает Гусев.

Жителей одного села при участии оперативных служб эвакуируют на автобусах в соседние населенные пункты. Развернуты пункты временного размещения — там пока находятся несколько десятков человек. Большинство эвакуированных отправились к родственникам и знакомым.