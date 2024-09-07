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    Режим ЧС под Воронежем: упал беспилотник, начался пожар, затем взрывы, идёт эвакуация

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    Режим ЧС объявлен 7 сентября на территории Острогожского района Воронежской области. Ночью там отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешёл на взрывоопасные предметы, началась детонация. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал», — отмечает Гусев.

    Жителей одного села при участии оперативных служб эвакуируют на автобусах в соседние населенные пункты. Развернуты пункты временного размещения — там пока находятся несколько десятков человек. Большинство эвакуированных отправились к родственникам и знакомым.

    «Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации», — добавляет Гусев.

    По данным Минобороны, за ночь два БПЛА самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и два над Курской.

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