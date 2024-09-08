«Может быть, кому-то просто не нравится современное искусство»: Институт современного искусства «База» на Винзаводе закрылся после обысков

В Москве закрылся институт современного искусства и теории «База» на Винзаводе. О прекращении работы учреждения его директор и режиссер Светлана Баскова сообщила 8 сентября порталу MSK1.RU.



По ее словам, закрыть институт и прекратить набор на обучение пришлось после проведения в нем обысков.

«В институте на Винзаводе был обыск, во время которого предъявили постановление», рассказала Баскова. После этого руководство приняло решение не подвергать риску близких людей и будущих студентов. «Мы просто не знаем, что может их ожидать», добавила она.

При этом директор утверждает, что не знает причин обыска в институте, а в институте «не было ничего запрещенного».

«Может быть, кому-то просто не нравится современное искусство», сказала Баскова MSK1.RU. «Кажется, что оно говорит на другом языке, который может быть не понятен и кажется провокативным».

Исходя из информации на сайте «Винзавода», «База» — образовательная программа и одновременно исследовательская площадка под ректорством художника Анатолия Осмоловского.