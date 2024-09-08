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Общество «Может быть, кому-то просто не нравится современное искусство»: Институт современного искусства «База» на Винзаводе закрылся после обысков

«Может быть, кому-то просто не нравится современное искусство»: Институт современного искусства «База» на Винзаводе закрылся после обысков

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3 комментария

В Москве закрылся институт современного искусства и теории «База» на Винзаводе. О прекращении работы учреждения его директор и режиссер Светлана Баскова сообщила 8 сентября порталу MSK1.RU.

По ее словам, закрыть институт и прекратить набор на обучение пришлось после проведения в нем обысков.

«В институте на Винзаводе был обыск, во время которого предъявили постановление», рассказала Баскова. После этого руководство приняло решение не подвергать риску близких людей и будущих студентов. «Мы просто не знаем, что может их ожидать», добавила она.

При этом директор утверждает, что не знает причин обыска в институте, а в институте «не было ничего запрещенного».

«Может быть, кому-то просто не нравится современное искусство», сказала Баскова MSK1.RU. «Кажется, что оно говорит на другом языке, который может быть не понятен и кажется провокативным».

Исходя из информации на сайте «Винзавода», «База» — образовательная программа и одновременно исследовательская площадка под ректорством художника Анатолия Осмоловского.

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Светлана Баскова Институт База Современное искусство Винзавод Обыски
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Комментарии
3
ProstoZloy
8 сентября 2024, 22:41
Настоящее Искусство не нуждается в уточнении времени. Точно так же, как осетрина не делится по степени свежести.
Эд Хэммет
8 сентября 2024, 23:03
Искусство, в том числе современное, культура, наука, образование, спорт и многое другое не совместимо с нынешней системой в России. Поэтому деятели культуры, науки и спортсмены уезжают из страны.
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