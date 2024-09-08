«Был и останется легендой». Александр Масляков — каким мы его помним

Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС







Вечером 8 сентября на 83-м году жизни скончался руководитель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) и заслуженный деятель искусств России Александр Масляков. «Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сообщили о трагедии в пресс-службе передачи. «Фонтанка» — о том, каким мы запомним Александра Маслякова.



Детство

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (Екатеринбурге), его отец Василий Васильевич был военным летчиком и участвовал в Великой Отечественной войне. Раннее детство Александр вместе с матерью провел в эвакуации в Челябинске. После возвращения отца Маслякова с войны семья проживала в Баку, Кутаиси и Москве.



«До конца войны жили в Челябинске, пока отец не приехал за нами. Потом были еще несколько городов, где он служил. В итоге папу перевели в штаб ВВС, нам дали маленький номер в служебной гостинице рядом с Театром Советской армии. Две кровати, туалет в конце коридора… Каждый раз, когда проезжаю мимо, в памяти всплывают картинки, как с матушкой гуляли в Екатерининском парке», — рассказывал Александр Масляков в интервью ТАСС.



В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта, МИИТ). В студенческие годы он проходил практику на Люблинском литейно-механическом заводе и участвовал в вузовской самодеятельности. Позже год работал в инженерном проектном институте «Гипросахар», а в 1968 году прошел обучение на Высших курсах работников телевидения.



Как начинался КВН

62 года назад, 8 ноября 1961 года, на Центральном телевидении (ЦТ) СССР вышел первый выпуск передачи «Клуб веселых и находчивых» (КВН). Эта дата с 2001 года отмечается как Международный день КВН. Прообразом КВН была телепрограмма «Вечер веселых вопросов».



«Можно сказать, что в истории телевидения произошел знаменательный факт: впервые микрофон оказался в руках не только не профессионалов, но людей, официально ни за что не отвечающих. Передача произвела фурор. Родилась первая советская викторина», — рассказывал о «Вечере веселых вопросов» Альберт Аксельрод.



Название новому проекту было дано в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров КВН. Тогда в передаче соревновались студенческие команды. КВН шел без сценария, большая часть программы — экспромтом. Гимном КВН тех лет была песня «Урочный день, урочный час», написанная композитором Юрием Саульским.



Александр Масляков стал соведущим КВН в 1964 году, еще будучи студентом. Сначала он вел шоу вместе с телеведущей Светланой Жильцовой. О том, как он проходил отбор на роль ведущего, создатели КВН вспоминают так: «Был Паша Кантор, капитан МИИТа. И вот приходит Паша и с ним какой-то мальчонка. "Белла Исидоровна, вы знаете, я не могу. Ну какой я ведущий, вот возьмите — Саша Масляков, он такой хороший, он талантливый". Я посмотрела, господи, волосенки торчат, глазенки бегают, невзрачный такой, унылый, озирается. Но не буду же я такие вещи говорить при человеке. <...> И вдруг он так приосанился, волосенки причесал и такой бойкий. Светка моя стушевалась. Он ей еще чего-то помог. То есть это действительно дар божий. <...> И потом мы остальных уже даже и не смотрели. И на летучке, которая у нас каждый раз была, я предложила оставить Маслякова».



«Соглашусь, только если мне дадут Маслякова»

В 1971 года телепрограмма КВН была закрыта руководством Гостелерадио СССР. «Во всех городах начались процессы. Пошли анонимки на Маслякова. И КВН надолго вышел из жизни», — вспоминает один из основателей КВН Юлий Гусман.



«В стране благодать уже наступила, в стране всё хорошо, всё замечательно. Кому эти студенческие шутки [нужны]? И Сергей Георгиевич Лапин (тогда он был председателем Гостелерадио СССР. — Прим. ред.) с ведома высших эту передачу закрыл. Вот главная причина», — рассказывал Масляков в интервью «Центральному телевидению».



Спустя 3–4 года после закрытия режиссеру передачи Бэлле Сергеевой предложили возродить КВН, но она отказалась делать передачу без Маслякова. «Я соглашусь, только если вернут Гюльбекяна, дадут мне Маслякова и Жильцову». — «А ты не можешь без Маслякова и Гюльбекяна?» — «Нет, не могу». — «Слушай, он тебя очень просит...» — «Да пусть хоть на колени встанет». «Вот так вопрос с возобновлением КВН был отложен на много лет», — вспоминает она.



Тогда Александр Масляков продолжил работу на телевидении, где вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Испытай себя», телевизионный фестиваль «Песня года». В 1976 году он стал первым ведущим телеигры «Что? Где? Когда?».



Также Масляков работал репортером молодежной редакции Центрального телевидения на всемирных фестивалях молодежи и студентов: в 1973 году — в Берлине, в 1978 году — на Кубе.



С 2007 по 2014 год Александр Масляков был председателем жюри телешоу «Минута славы».



Возрождение КВН

В 1986 году по инициативе капитана команды КВН Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева Андрея Меньшикова и драматурга Бориса Салибова передача «Клуб веселых и находчивых» была возрождена. Когда программа вновь вышла на экраны, на Маслякова, помимо ведения передачи, легли еще и редакторские функции. В них «кроме работы с командами и монтажа передачи входило постоянное хождение к начальству, строго следившему за допустимой степенью "гласности"», — писали авторы книги «Мы начинаем КВН».



«В 1987 году руководителем телевизионной передачи КВН стал А. В. Масляков — человек, который, по чьему-то меткому выражению, обязан быть старейшиной уже просто потому, что "видел все КВН"», — вспоминают создатели КВН.



С этого момента и вплоть до 2022 года единственным ведущим программы был Александр Масляков.



«Этот человек должен быть в Книге рекордов Гиннесса. Уже почти 50 лет он на телевизионном экране. Клуб веселых и находчивых — уникальное явление в мировом телевидении, как и Александр Масляков. Шутить полвека — дело серьезное, не каждому по силам. Маслякову — по силам. Как только ни называли его за глаза кавээнщики — Барин, Хранитель, АлВасМас. Любя, конечно. Для них он — непререкаемый авторитет, абсолютный монарх. С легкой руки монарха КВН игра превратилась в настоящую фабрику звезд. И сегодня многие телевизионные знаменитости могут сказать: "Все мы вышли из КВН"», — писал об Александре Маслякове журналист Леонид Парфенов.



Супруга Маслякова Светлана Семенова была режиссером КВН. С 2003 года их сын Александр Масляков — младший вел выпуски Премьер-лиги КВН. Несколько лет назад в одном из проектов КВН в качестве ведущей дебютировала и внучка Маслякова-старшего Таисия, которой на тот момент было 15 лет.



В конце 90-х телеведущий создал творческое объединение «АМиК» (Александр Масляков и компания), которое дало билет в будущее многим известным юмористам, в том числе — Сергею Светлакову, Гарику Харламову, Михаилу Галустяну, Павлу Воле, и «Уральским пельменям».



— Когда сегодня молодые люди только начинают играть в КВН, он уже многое дает. Например, работать в команде. Дает возможность кому-то выступать соло, персонально, чтобы его услышали и чтобы было понятно, что он говорит и чего он хочет. КВН дает массу всего человеку, вне зависимости от того, будет он политиком или нет. Любому человеку нужно уметь то, что умеют сегодняшние кавээнщики. Это жизнь, это не что-то предначертанное: «Вот я сыграю в КВН и стану президентом!». Ну станешь — так станешь, не станешь — так не станешь. Главное, что ты чему-то научился, играя в эту игру, — рассказывал Масляков в интервью E1.RU.



С 4 декабря 2013 года по 21 июля 2017 года Александр Масляков стал директором ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"». Александр Масляков принимал участие в написании книг «Мы начинаем КВН» (1996), «Мы начинаем КВН. Продолжение» (2004). Является автором книги «КВН жив! Самая полная энциклопедия» (2016).



Роли в кино и награды

Александр Масляков исполнял эпизодические роли в фильмах «Ар-хи-ме-ды!» (1975, режиссер Александр Павловский), «Не хочу быть взрослым» (1982, Юрий Чулюкин), «Полоса препятствий» (1984, Михаил Туманишвили) и «Как стать счастливым» (1985, Юрий Чулюкин).



В 2000-х годах Александр Масляков преподавал в Московском государственном университете культуры и искусств (сейчас Московский государственный институт культуры).



Александр Масляков — заслуженный деятель искусств РФ (1994), почетный работник культуры города Москвы (2016) и лауреат премии ТЭФИ (1996 — специальный приз, 2002 — приз «За личный вклад в развитие российского телевидения»).



В 2021 году Владимир Путин наградил Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и плодотворную работу». До этого он получил орден IV степени в 2006 году, III степени — в 2011-м, II степени — в 2016-м. Также награжден орденами Александра Невского в 2015 году.



Общественная деятельность

В 2018 году Александр Масляков был доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. В июне 2013 года Александр Масляков вместе с актером Гошей Куценко и ректорами МГТУ имени Баумана и МФТИ вошел в состав предвыборного штаба Сергея Собянина накануне выборов мэра Москвы. В январе 2024 года был вновь зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата на пост главы государства Владимира Путина.



Ковид, болезнь

В феврале 2022 Масляков заразился коронавирусом и пропустил первые игры нового сезона КВН из-за болезни. На тот момент телеведущему было 80 лет. Тогда Маслякова подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. В ноябре Александр Масляков вернулся в КВН.



Зимой этого года Александр Масляков — младший стал единственным владельцем КВН — 100% акций телевизионного объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»).

