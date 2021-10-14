«Мы начинаем КВН». Путин наградил Александра Маслякова орденом

Телеведущий Александр Масляков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 14 октября на официальном портале правовой информации.
«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и плодотворную работу», — говорится в документе.
Александру Маслякову 79 лет. С 1964 года он является бессменным руководителем и ведущим телепередачи «КВН». Он имеет множество государственных премий и наград, в том числе в 1994 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ.