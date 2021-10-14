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«Мы начинаем КВН». Путин наградил Александра Маслякова орденом

Путин наградил бессменного ведущего КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Телеведущий Александр Масляков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 14 октября на официальном портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и плодотворную работу», — говорится в документе.

Александру Маслякову 79 лет. С 1964 года он является бессменным руководителем и ведущим телепередачи «КВН». Он имеет множество государственных премий и наград, в том числе в 1994 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
КВН бепрерывно уже идёт много лет и заканчиваться даже не собирается.
Иван 2пырьев
за заслуги перед Владимировичеством
kagemusha
Кавалер ордена коричневого языка.
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