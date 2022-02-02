Масляков заразился COVID-19. Вместо него поработают известные кавээнщики

Телеведущий Александр Масляков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал 2 февраля в официальном Instagram-аккаунте КВН.
«Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», — сказал он.
Масляков добавил, что пропустит первые игры нового сезона. Вместо него будут приглашать «известных кавээнщиков» или людей, «не чужих игре».
В ноябре 2021 года Масляков в интервью ТАСС говорил, что начал задумываться о завершении карьеры, однако окончательного решения не принял. «Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — отмечал он.
Александру Маслякову 80 лет. С 1964 года он является бессменным руководителем и ведущим телепередачи КВН. Он имеет множество государственных премий и наград, в том числе в 1994 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ.