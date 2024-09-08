«Саша Масляков вечен, как вечно студенчество КВН». Комики, журналисты, депутаты и друзья — о смерти Александра Маслякова

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС







После трагического известия о смерти Александра Маслякова интернет заполнили воспоминания друзей и коллег ведущего — о том, каким был Масляков и каким был и остается КВН. Объединяет многочисленные посты слово «спасибо»: за работу, за юность и «за все».



Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для канала и для всей страны. » Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», — сказал он журналистам ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Масляков отличался неизменным оптимизмом и любовью к жизни.



«С 1964 года бессменный ведущий и руководитель КВН, он был любим миллионами телезрителей, на его передачах выросли целые поколения», — цитирует парламентария пресс-служба Госдумы.



Режиссер Юлий Гусман подчеркнул, что дело Александра Маслякова обязательно продолжит его семья. «Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом КВН. Но все это только слова. А вот большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН», — считает он.



Актер и чемпион КВН-2002 Евгений Никишин рассказал журналистам «Фонтанки», что бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» посвящал себя КВН до последнего. И хотя в последнее время здоровье подводило ведущего, он редактировал КВН и давал советы командам.



«Он величайший, и он повлиял на судьбы многих молодых мальчишек и девчонок, которые стали заниматься своим делом — пусть даже кто-то и не добился самых высоких целей и наград, — делится Никишин. — Они (КВНщики — Прим. ред.) занимались любимым делом, были креативными, смешными. Это все благодаря, я думаю, одному человеку — Александру Маслякову», — подчеркнул Никишин и добавил, что его дело, «как дело Ленина», будет жить.



«Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны. Таких, пожалуй, действительно больше не делают», — написала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.



Народный артист России Николай Цискаридзе назвал Маслякова «настоящей легендой для всех участников КВН и российских телезрителей». «Был очень рад стать, хоть и ненадолго, участником этого движения. Светлая память», — написал он. «Великий Александр Васильевич Масляков! Спасибо Вам большое за то, что делали всю жизнь для нас!», — подчеркнул Эдгар Запашный.



Российские юмористы признались, что обязаны своей карьерой Александру Маслякову. «Александр Васильевич, спасибо за все, что Вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я Вас всегда любил и буду любить», — написал Михаил Галустян и добавил, что телеведущий дал многим молодым талантам дорогу в большой мир. Павел Воля поблагодарил Маслякова за юность и путевку в жизнь. «Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились», — заявил Сергей Светлаков. Спасибо «за все» и за «шанс многим из нас» в запрещенной социальной сети написали Гарик Харламов и Марина Федункив.



Журналист Леонид Парфенов рассказал, что знал «всесоюзного «Сашу»» с детства, а во время работы в Молодёжной редакции Центрального телевидения перешел с ним на «ты». «Пока я не стал запретным, он звал меня в жюри КВН. Его отношения с властью для меня проблемой не были — в его поколении и среде все с нею так «дружили», я давно привык. И это уйдёт, да уже ушло, а Саша Масляков вечен как вечно студенчество КВН ровно шестидесяти лет, с тех пор как в 1964 он начал вести всенародную программу», — подчеркнул Парфенов.



Соболезнования семье выразила и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она назвала Александра Маслякова «легендой нашего телевидения» и «талантом, который воспитал не одно поколение блестящих юмористов». «У меня перед глазами сейчас пролетело все моё детство, ведь мы все — дети КВН», — написала она в своем телеграм-канале.



Ксения Собчак вспомнила, что ведущим Александр Масляков стал «совершенно случайно» — по совету капитана команды Московского института инженеров транспорта. «После проб и первой же игры других претендентов на роль ведущего сразу отбросили, настолько несравнимой была его харизма. Даже после перезапуска программы в 1986-ом ведущим не рассматривали никого, кроме Маслякова. Тогда КВН стал символом эпохи, а сегодня она, к сожалению, закончилась», — подчеркнула она. О том, что со смертью ведущего КВН ушла целая эпоха, заявил и актер Дмитрий Нагиев в интервью ТАСС.



Первый канал после известий о смерти телеведущего внес изменения в сетку вещания. В эфир выйдет программа «Памяти Александра Маслякова».

