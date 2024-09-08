«Повлиял на судьбы многих» — Евгений Никишин об Александре Маслякове

Вечером 8 сентября скончался руководитель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков. Несмотря на это, чемпион КВН-2002 Евгений Никишин уверен, что дело заслуженного деятеля искусств России продолжит жить.





Участник команды «Уездный город» и актер Евгений Никишин рассказал «Фонтанке» о том, что значил Александр Масляков для КВНщиков.



«Он величайший, и он повлиял на судьбы многих молодых мальчишек и девчонок, которые стали заниматься своим делом — пусть даже кто-то и не добился самых высоких целей и наград, — делится Никишин. — Они (КВНщики — Прим. ред.) занимались любимым делом, были креативными, смешными. Это все благодаря, я думаю, одному человеку — Александру Маслякову».



Бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» посвящал себя КВН до последнего, подчеркивает чемпион Высшей лиги. По мнению Никишина, первое время без Александра Маслякова будет тяжело, но юмористические игры все равно продолжат жить.



«Я думаю, что его дело, знаете, как дело Ленина, будет жить. И сейчас многим — мальчишкам, девчонкам, командам, руководству и Светлане Анатольевне, супруге, и Александру Александровичу — будет принципиально доказать всем, что дело Александра Васильевича живо, и оно будет продолжаться ещё много, много, много лет», — говорит чемпион КВН-2002.



При этом Евгений Никишин знал, что в последнее время здоровье Александра Маслякова было неидеальным. Но, несмотря на это, «он до последнего редактировал КВН, до последнего давал советы командам». Так, участник «Уездного города» до сих пор помнит слова-назидания руководителя «Клуба веселых и находчивых».



«Это был 2002 год, у нас был финал, и я вспоминаю случай, когда был у нас «Бриз», литературный конкурс. Мы играли со сборной Санкт-Петербурга. У них был очень смешной «Бриз», а у нас он был более тонкий, и мы понимали, что мы проигрываем по реакции тех, кто находился в зале. И когда мы Александра Васильевича спросили: «Александр Васильевич, можно мы что-нибудь другое придумаем?», он сказал: «Нет, ребята, завтра будут совершенно другие люди — вас судить будут интеллигентные люди в зале. Вы посмотрите на результат».



Команда приняла совет Александра Маслякова, не поменяла «Бриз» и выиграла конкурс, дойдя до финала КВН. Так, Никишин повторят: «Знаю его (Александра Маслякова — Прим. ред.) как стратега и прекрасного человека».



Известно, что последнюю игру КВН Александр Масляков провел в 2022 году. Дата прощания пока не была объявлена.

