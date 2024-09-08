Умер Александр Масляков

Александр Масляков, руководитель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) скончался на
«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей.
Александр Масляков был лауреатом множества премий и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», основателем творческого объединения «АМиК» и действительным членом (академиком) фонда «Академия российского телевидения».
Причина смерти в официальных сообщениях не называется, но ранее различные медиа писали, что у Александра Маслякова — рак легких, у ведущего была неоперабельная опухоль. По данным СМИ, последние полгода он был в очень плохом состоянии, с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложнил ситуацию коронавирус, которым ведущий переболел дважды.
Последнюю игру КВН Александр Масляков провел
Дата прощания пока не была объявлена.