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    Умер Александр Масляков

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    Александр Масляков, руководитель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) скончался на 83-м году жизни. О трагичном известии 8 сентября сообщили в пресс-службе КВН. Сын покойного, Александр Масляков — младший, подтвердил ТАСС информацию о смерти отца.

    «Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сказано в сообщении.

    Александр Масляков
    Александр МасляковФото: пресс-служба КВН
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    Александр Масляков был лауреатом множества премий и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», основателем творческого объединения «АМиК» и действительным членом (академиком) фонда «Академия российского телевидения».

    Причина смерти в официальных сообщениях не называется, но ранее различные медиа писали, что у Александра Маслякова — рак легких, у ведущего была неоперабельная опухоль. По данным СМИ, последние полгода он был в очень плохом состоянии, с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложнил ситуацию коронавирус, которым ведущий переболел дважды.


    Последнюю игру КВН Александр Масляков провел в 2022 году.

    Дата прощания пока не была объявлена.

    Александр Масляков
    Александр МасляковФото: пресс-служба КВН

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