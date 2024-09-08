Умер Александр Масляков

Александр Масляков, руководитель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) скончался на 83-м году жизни. О трагичном известии 8 сентября сообщили в пресс-службе КВН. Сын покойного, Александр Масляков — младший, подтвердил ТАСС информацию о смерти отца.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сказано в сообщении.