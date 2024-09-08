    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, южн

    770мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur99.19

    На Кубани — массовая драка. Около 40 мужчин не поделили девушку, разборки перекрыли проезжую часть

    6868
    22 комментария

    Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края перекрыла проезжую часть, в конфликте участвовали порядка 40 человек, сообщает прокуратура Северского района. Кадры краснодарского побоища публикуют местные жители.

    По данным местной администрации, конфликт произошел на бытовой почве. «Поссорились из-за девушки», — говорится в сообщении. На место прибыл наряд полиции и остановил драку. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался.

    На кадрах видно, как драка стихийно перетекла на проезжую часть: участники конфликта перекрыли улицу Победы, образовалась пробка.

    ЧП Краснодара и края

    Прокуратура Северского района возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Участникам битвы за девушку может грозить до 7 лет лишения свободы.

    Массовой дракой заинтересовались в СК: Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АфипскийМассовая дракаКраснодарский крайАлександр БастрыкинУголовное дело
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    adamwest9608 Сен 2024 в 13:24
    Кубаноиды
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close