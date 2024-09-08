На Кубани — массовая драка. Около 40 мужчин не поделили девушку, разборки перекрыли проезжую часть

Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края перекрыла проезжую часть, в конфликте участвовали порядка
По данным местной администрации, конфликт произошел на бытовой почве. «Поссорились из-за девушки», — говорится в сообщении. На место прибыл наряд полиции и остановил драку. В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался.
На кадрах видно, как драка стихийно перетекла на проезжую часть: участники конфликта перекрыли улицу Победы, образовалась пробка.
Прокуратура Северского района возбудила уголовное дело по
Массовой дракой заинтересовались в СК: Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.