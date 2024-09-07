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Происшествия Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер от отказа органов

Китаец проработал 104 дня с одним выходным и умер от отказа органов

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11 комментариев

30-летний мужчина в восточном Китае скончался в результате отказа органов после 104 рабочих дней с одним выходным. Об этом 7 сентября сообщает издание The Star.

В феврале прошлого года Абао подписал контракт на работу в качестве маляра в компании, название которой суд не разглашает. После этого мужчина выходил на работу ежедневно в течение 104 дней с февраля по май. У него был только один выходной — 6 апреля. 25 мая он взял больничный из-за плохого самочувствия и остался в общежитии. 28 мая его состояние резко ухудшилось, коллеги отвезли его в больницу. Через несколько дней у него диагностировали легочную инфекцию и дыхательную недостаточность, и 1 июня он умер.

Семья Абао подала в суд, обвинив работодателя в халатности. В ответ компания заявила, что сверхурочную работу мужчина брал добровольно, а смерть наступила из-за уже существующих проблем со здоровьем. Суд пришёл к выводу, что Абао скончался от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией, часто связанной с ослабленной иммунной системой. В итоге суд постановил, что компания ответственна за смерть на 20%, и обязал её выплатить компенсацию.

Инцидент вызвал широкое возмущение в Китае и спровоцировал дискуссию о том, как в стране обращаются с рабочими.

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Комментарии
11
Antuan Rokanten
8 сентября 2024, 00:11
Компания обязана была отказать этому мужчине в дополнительных сменах! Полностью вина компании.
aprahka
8 сентября 2024, 00:12
Надышался краской
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