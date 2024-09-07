Картина Педро Альмодовара взяла главный приз в Венеции

На острове Лидо 7 сентября завершился 81-й Венецианский кинофестиваль, проходивший там с 28 августа.
Главный приз — «Золотой лев» — достался картине Педро Альмодовара «Комната по соседству». Испанский режиссер снял фильм на самую острую тему: главная героиня, журналистка, которую сыграла Тильда Суинтон, — умирает, и её в последние дни пытается поддержать подруга (Джулианна Мур).
Приз Большого жюри — получил фильм «Горная невеста» режиссера Мауры Дельперо — о том, как в 1944 году прибытие чужака-дезертира нарушает ход жизни деревни в итальянской глуши.
Серебряного льва за лучшую режиссуру дали Брэди Корбету за фильм «Бруталист» — о судьбе архитектора, бежавшего от нацистов в Америку.
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил актер Венсан Ландон, сыгравший в картине «Тихий сын» о сложных отношениях между поколениями, а за лучшую женскую — Николь Кидман (эротическая драма «Малышка»).
Призы за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Эйтор Лорега с фильмом «Я всё ещё здесь», созданным на основе реальных событий во время бразильской диктатуры Умберту Кастелу Бранку.
Специальный приз жюри отошёл к фильму «Апрель» Деи Кулумбегашвили про акушерку из маленькой грузинской деревни.
Приз ФИПРЕССИ также достался фильму «Бруталист».
Премией Марчелло Мастроянни наградили 22-летнего актера Поля Киршера, сыгравшего в картине «И дети после них» о жизни подростков в 90-е во французской глубинке.