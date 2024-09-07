8 полезных продуктов, которые могут навредить здоровью сильнее чипсов и газировки

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Все знают, что нельзя злоупотреблять фаст-фудом: гамбургерами, картошкой фри, чипсами и газировкой. А знали ли вы, что даже рыба и красное мясо в некоторых ситуациях могут быть вредными? Подробнее рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Рыба и морепродукты

Не секрет, что в морепродуктах много витаминов, макро- и микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот. Но при определенных условиях эта пища может навредить.



— Креветки и ряд других морепродуктов — сильные аллергены, которые могут вызывать тошноту, рвоту, боли в животе, сыпь, отек Квинке и даже анафилактический шок, — объясняет Полина Васильева, врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Также в морепродуктах часто содержатся паразиты, бактерии и вирусы, поэтому очень важна предварительная термическая обработка.

Красное мясо

В красном мясе содержится полноценный белок, железо, витамины группы В. Но с ним тоже нужно быть осторожнее. Основная опасность: канцерогены, которые образуются при термической обработке мяса, например при обжарке или приготовлении на гриле.



— Концентрация химических канцерогенов может быть значительно снижена, если избегать контакта поверхности мяса с огнем, непрерывно переворачивать мясо во время его приготовления, использовать разные специи, травы, экстракты растений (лимонный сок, черный перец), а также маринад, — советует врач.

Обработанное мясо

Обработанным называют мясо длительного хранения, которое подвергалось соответствующей обработке — копчению, консервации, вялению, сушке, засолке.



— К обработанному мясу относятся колбасы, салями, ветчина, копчености, мясные консервы, — объясняет Полина Васильева. — Проведенные исследования показывают, что регулярное потребление обработанного мяса повышает риск развития онкологии (колоректальный рак, рак молочных желез, рак легкого), сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже деменции. Желательно свести к минимуму потребление продуктов этой категории.

Запеченный картофель и хлеб из тостера

Из крахмалистых продуктов (картофель, хлеб, крупы, пироги) при нагревании от 120 °C и выше образуется вещество акриламид.



— Результаты исследований установили, что акриламид оказывает негативное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта и репродуктивной системы, повышает риск возникновения онкологических заболеваний, — говорит Полина Васильева. — Но неизвестно, какое именно количество акриламида допустимо, поэтому лучше максимально уменьшить его потребление с пищей.



Жарить хлеб и картофель лучше до образования золотистой корочки, а все обгоревшие части тщательно срезать и убирать перед употреблением.

Сладкие напитки

Соки и морсы нельзя назвать здоровой альтернативой сладким газированным напиткам. Чаще всего в них тоже много сахара и, соответственно, калорий.



— Все сахара, вне зависимости от своего происхождения, одинаково воздействуют на организм, — объясняет врач. — Да, умеренные дозы сахара даже необходимы для нормальной жизнедеятельности. Вреден именно избыток сахара, он приводит к развитию ожирения, инсулинорезистентности, диабета второго типа, нарушению баланса микрофлоры в кишечнике, кариесу и другим заболеваниям.

Сухофрукты

Сухофрукты полезны только в умеренных количествах. Дело в том, что курага и чернослив могут содержать гораздо больше сахара, чем ваши любимые шоколадные конфеты.



— Хотя фрукты обычно считаются здоровой пищей, сухофрукты часто содержат много сахара и калорий. Кроме того, они обычно меньше по размеру, поэтому их легче съесть больше, чем свежих фруктов и даже сладостей. Поэтому ешьте, но по чуть-чуть, — говорит диетолог Триста Бест.

Батончики

В магазинах можно найти батончики для быстрого перекуса: их делают из мюсли, шоколада, печенья. На пачке нередко красуется надпись «энергетические», «меньше сахара», «полезно для здоровья».



— Однако такой батончик может содержать гораздо больше калорий, чем обычная шоколадка. Получается, пользы почти нет, зато съедите вы гораздо больше. И да, сахар может прятаться за другими названиями: фруктоза, декстроза, агава, сироп из коричневого риса, — говорит Триста Бест.



Действительно полезным перекусом может быть протеиновый батончик. Но нужно изучать состав: в нем обязательно должен быть концентрат сывороточного белка, какао и как можно меньше других ингредиентов.

Готовые супы

Различные компании, которые выпускают готовые первые блюда, позиционируют их как «полезные для здоровья и фигуры». На самом же деле самый полезный суп — это тот, который вы сварите дома сами, контролируя его состав.

