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    День перенесения мощей Александра Невского закроет Невский проспект для транспорта

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Два дня, 11 и 12 сентября, в центре Петербурга будут перекрывать движение транспорта для проведения мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В том числе водителей потеснят на Невском проспекте, Казанской площади и площади Александра Невского.

    С полуночи 11 сентября до 23:59 12 сентября на площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту будет сужена проезжая часть, сообщает 6 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    На ряде улиц проезд будут перекрывать:

    • с 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября — на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд);
    • с 0:00 до 6:00 12 сентября — на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина (исключение сделают для маршрутного транспорта);
    • с 6:00 до 12:30 12 сентября — на Казанской площади, участках Казанской улицы и четной стороны набережной Мойки от Гороховой до Невского, а также в переулке Сергея Тюленина;
    • с 8:00 до 9:30 12 сентября — на Невском проспекте от дома 175 по Невскому до площади Александра Невского, а также на площади Александра Невского (для маршрутного транспорта будет сделано исключение);
    • с 8:00 до 12:30 12 сентября — на улице Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта;
    • с 9:30 до 13:30 12 сентября — на Невском проспекте от дома 175 до площади Александра Невского и на площади Александра Невского;
    • с 10:00 до 12:30 12 сентября — на Невском проспекте от площади Александра Невского до Казанской улицы.

    Помимо этого, с 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября будет запрещено парковаться на площади Александра Невского и Невском проспекте у дома 169. А с 0:00 до 23:59 12 сентября запрет остановки введут на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина, на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского и улице Александра Невского от Херсонской улицы до Невского проспекта.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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