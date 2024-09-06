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    Оперная певица Максакова* стала фигурантом уголовного дела

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    Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова* стала фигурантом уголовного дела за призывы помогать ВСУ. Теперь ей грозит шесть лет колонии. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник 6 сентября.

    Речь идет о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Призывы проживающая за рубежом Максакова огласила в интервью украинскому каналу. Об этом же она говорила в своем видеоблоге, осуждая действия ВС России.

    * Признана Минюстом России иностранным агентом.

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