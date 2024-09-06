Девять лет жителей Кронштадта лишали их квартир. Задержаны подозреваемые

В Петербурге задержаны семь предполагаемых мошенников. На протяжении девяти лет — с 2014 по 2023 годы — они завладевали квартирами в Кронштадте. Обстоятельства этой истории 6 сентября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, аферисты занимались поиском людей с не самыми хорошими жилищными условиями в Кронштадте. Дальше входили к местным жителям в доверие и предлагали помочь с улучшением квартирного вопроса или же погасить задолженность по коммуналке. Параллельно этим обещаниям сообщники продавали квартиру человека и переселяли его туда, где жить невозможно. Никаких денег обманутые люди не получали.
«Возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и одно — о покушении на мошенничество», — уточнила Ирина Волк.
Двое подозреваемых находятся под стражей, пятеро под подпиской о невыезде. Во время обысков у предполагаемых мошенников правоохранители изъяли деньги, смартфоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты и другие вещи. Сейчас следственные действия продолжаются.