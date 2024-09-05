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Происшествия Житель Шебекино погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Губернатор показал последствия удара

Житель Шебекино погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Губернатор показал последствия удара

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2 комментария

Мирный житель погиб 5 сентября в Шебекино в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«К сожалению, у нас ещё одна трагедия», — написал глава региона в своем телеграм-канале. По его сведениям, житель подвергшегося обстрелу Шебекино скончался от полученных ран на месте до приезда скорой.

В двух частных домах от прямых попаданий снарядов произошли возгорания. Также огонь охватил две хозпостройки и складское помещение на территории предприятия. Еще в десяти частных домовладениях были выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.

Ранее сегодня в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму после атаки FPV-дрона.

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Губернатор Вячеслав Гладков Обстрел Шебекино Смерть Жертвы
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Комментарии
2
266097915
5 сентября 2024, 18:33
Кто ответит за убийство жителя России?
Sobaka
5 сентября 2024, 19:12
Почему эта статья в разделе "Происшествия", надо бы перенести в "Образ жизни"!
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