Житель Шебекино погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Губернатор показал последствия удара

Мирный житель погиб 5 сентября в Шебекино в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас ещё одна трагедия», — написал глава региона в своем телеграм-канале. По его сведениям, житель подвергшегося обстрелу Шебекино скончался от полученных ран на месте до приезда скорой.
В двух частных домах от прямых попаданий снарядов произошли возгорания. Также огонь охватил две хозпостройки и складское помещение на территории предприятия. Еще в десяти частных домовладениях были выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы.
Ранее сегодня в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму после атаки FPV-дрона.
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