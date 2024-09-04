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Происшествия Мужчина получил минно-взрывную травму после атаки FPV-дрона в Белгородской области

Мужчина получил минно-взрывную травму после атаки FPV-дрона в Белгородской области

349
3 комментария

Борисовский район Белгородской области подвергся очередной атаке дронов со стороны ВСУ. В результате удара серьезно пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 4 сентября.

Мужчина находился в районе села Богун-Городок, когда произошла атака FPV-дрона. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии попутным транспортом. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, а также осколочные ранения конечностей.

«Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Телеграм-канале.

Еще один дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного дома в селе Берёзовка — повреждены кровля, стены и забор, выбиты окна.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о гибели трех человек после атаке со стороны ВСУ по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

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ПО ТЕМЕ
Вячеслав Гладков FPV-дрон Атака беспилотника БПЛА Травмы Богун-Городок ВСУ
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Комментарии
3
Сила в Правде!!
4 сентября 2024, 23:18
батальон к-2 очень качественно всё снимает.
Сила в Правде!!
4 сентября 2024, 23:06
а зачем мужчина там находился интересно.
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