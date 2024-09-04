Мужчина получил минно-взрывную травму после атаки FPV-дрона в Белгородской области

Борисовский район Белгородской области подвергся очередной атаке дронов со стороны ВСУ. В результате удара серьезно пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 4 сентября.
Мужчина находился в районе села Богун-Городок, когда произошла атака FPV-дрона. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии попутным транспортом. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, а также осколочные ранения конечностей.
«Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Телеграм-канале.
Еще один дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного дома в селе Берёзовка — повреждены кровля, стены и забор, выбиты окна.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о гибели трех человек после атаке со стороны ВСУ по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
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