Мужчина получил минно-взрывную травму после атаки FPV-дрона в Белгородской области

Борисовский район Белгородской области подвергся очередной атаке дронов со стороны ВСУ. В результате удара серьезно пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков 4 сентября.



Мужчина находился в районе села Богун-Городок, когда произошла атака FPV-дрона. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии попутным транспортом. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, а также осколочные ранения конечностей.



«Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Телеграм-канале.



Еще один дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного дома в селе Берёзовка — повреждены кровля, стены и забор, выбиты окна.



Ранее губернатор Белгородской области сообщил о гибели трех человек после атаке со стороны ВСУ по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

