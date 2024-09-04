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Происшествия Три мирных жителя погибли при обстреле села под Белгородом

Три мирных жителя погибли при обстреле села под Белгородом

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При повторной атаке со стороны ВСУ по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погибли три мирных жителя. Также есть пострадавшие, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков 4 сентября.

«От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи», — написал губернатор в своем телеграм-канале, принеся соболезнования родным и близким погибших.

Еще два человека оказались ранены. Мужчину госпитализировали с непроникающим осколочным ранением живота, груди и головы, у женщины диагностировали множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Также при обстреле повреждены три многоквартирных жилых дома и четыре автомобиля. На месте продолжают работать оперативные службы.

Накануне утром беспилотники атаковали здание церкви под Белгородом. В результате взрыва загорелся купол храма.

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Новая Таволжанка Вячеслав Гладков Обстрел Погибшие ВСУ
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