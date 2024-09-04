Три мирных жителя погибли при обстреле села под Белгородом

При повторной атаке со стороны ВСУ по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погибли три мирных жителя. Также есть пострадавшие, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков 4 сентября.



«От полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи», — написал губернатор в своем телеграм-канале, принеся соболезнования родным и близким погибших.



Еще два человека оказались ранены. Мужчину госпитализировали с непроникающим осколочным ранением живота, груди и головы, у женщины диагностировали множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Также при обстреле повреждены три многоквартирных жилых дома и четыре автомобиля. На месте продолжают работать оперативные службы.



Накануне утром беспилотники атаковали здание церкви под Белгородом. В результате взрыва загорелся купол храма.

