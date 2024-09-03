FPV-дрон ударил по церкви под Белгородом. Гладков показывает, что с ней стало

После относительно спокойной ночи в Белгородской области атаки начались утром 3 сентября. Беспилотники нашли цели в трёх населенных пунктах. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Пожарные оперативно потушили огонь. Ещё один дрон в том же селе атаковал социальный объект, у него повреждена кровля. В Шебекино один беспилотник ударил по коммерческому предприятию, второй по частному дому (повреждена крыша, выбиты окна). В селе Ржевка под удар попало предприятие: одна машина сгорела, ещё две повреждены.

В результате атак с 31 августа по 1 сентября в Белгородской области погибли шесть человек, пострадали 63 взрослых и 16 детей. Двух мальчиков с тяжёлыми ранениями перевезли в Москву. 2 сентября в Белгороде было прямое попадание в детский сад, обошлось без пострадавших. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня.

