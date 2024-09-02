Прямое попадание в Белгороде — в детский сад

Женщина ранена в посёлке Дубовое Белгородского района. У неё минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, её доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В Белгороде, а также в посёлках Дубовом и Майском повреждены несколько домов и машин, есть пожары, пишет Гладков .

Подробности атаки на Белгород и Белгородский район сообщают губернаторы области и города Вячеслав Гладков и Валентин Демидов.

Белгород, по словам Демидова, был атакован около 6 часов утра. Социальный объект, куда было прямое попадание, это детский сад. Также повреждены два частных дома и автомобиль.

«В микрорайоне, куда пришелся основной удар противника, работают все оперативные службы и сотрудники управ», — отмечает глава города.