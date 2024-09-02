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    Прямое попадание в Белгороде — в детский сад

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    Подробности атаки на Белгород и Белгородский район сообщают губернаторы области и города Вячеслав Гладков и Валентин Демидов.

    Женщина ранена в посёлке Дубовое Белгородского района. У неё минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, её доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В Белгороде, а также в посёлках Дубовом и Майском повреждены несколько домов и машин, есть пожары, пишет Гладков.

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    Белгород, по словам Демидова, был атакован около 6 часов утра. Социальный объект, куда было прямое попадание, это детский сад. Также повреждены два частных дома и автомобиль.

    «В микрорайоне, куда пришелся основной удар противника, работают все оперативные службы и сотрудники управ», — отмечает глава города.

    В связи с оперативной обстановкой по решению оперативного штаба области на этой неделе детские сады на Харьковской горе будут закрыты, а школы будут работать только в дистанционном формате.

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