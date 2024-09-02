В Белгороде — прямые попадания в социальный и коммерческий объекты, начался пожар

Белгород и Белгородский район утром 2 сентября подверглись атаке, работали силы ПВО. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, выехавший на место, и показывает фотографии последствий.
В Белгороде есть прямые попадания: повреждены социальный и коммерческий объекты, загорелся автомобиль.
Ещё четыре машины и два дома вспыхнули в посёлке Дубовое. Пожары тушат сотрудники МЧС.
По данным Минобороны, средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один над Черным морем.