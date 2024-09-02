    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    3 м/с, с-з

    769мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    В Белгороде — прямые попадания в социальный и коммерческий объекты, начался пожар

    15646
    4 комментария
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
    ПоделитьсяПоделиться

    Белгород и Белгородский район утром 2 сентября подверглись атаке, работали силы ПВО. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, выехавший на место, и показывает фотографии последствий.

    В Белгороде есть прямые попадания: повреждены социальный и коммерческий объекты, загорелся автомобиль.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ещё четыре машины и два дома вспыхнули в посёлке Дубовое. Пожары тушат сотрудники МЧС.

    По данным Минобороны, средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один над Черным морем.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотниковБелгородская областьБелгородОбстрел Белгородской области
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close