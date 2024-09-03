Двух тяжело раненных в Белгороде мальчиков перевезли в Москву

Двух мальчиков, раненных при обстреле Белгорода 1 сентября, доставили в московские клиники. Их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом 3 сентября сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.



«Состояние тяжелое, но, как докладывают врачи, стабильное»,— рассказал Гладков.



У одного мальчика, напомним, обширные раны ног, у второго проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом стопы.

Гладков также отметил, что в регионе 160 тысяч детей пошли в 550 школ. 341 школа начала работать в очном режиме, 121 в дистанционном, 88 в очно-дистанционном.



В результате атак с 31 августа по 1 сентября в Белгородской области погибли шесть человек, пострадали 79, в том числе 16 детей. 2 сентября в Белгороде было прямое попадание в детский сад, никто не пострадал. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня.