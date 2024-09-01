В Белгородской области число пострадавших при атаке ВСУ увеличилось до 11. Двое детей — в крайне тяжелом состоянии

Число мирных жителей, пострадавших в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки ВСУ 1 сентября, увеличилось до 11, среди них — двое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Источник: t.me/vvgladkov

Ранее было известно о восьми пострадавших. Так, десять человек госпитализированы в больницы Белгорода, одному медицинская помощь оказана на месте. В крайне тяжелом состоянии двое мальчиков: у одного из них проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом стопы, у второго — обширные раны ног.



«Оба ребенка сейчас уже в операционных», — написал Гладков.



По предварительной информации, в результате ЧП повреждения получили 22 квартиры в 14 многоквартирных домах. Еще 21 автомобиль посечен осколками. Пожарные расчеты также тушили траву в трех местах.



Еще одна атака на Белгородскую область была совершена в ночь на 1 сентября. Над регионом уничтожили 14 дронов.