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Происшествия Боевые действия Шесть взрослых и двое детей пострадали при обстреле Белгорода 1 сентября со стороны Украины

Шесть взрослых и двое детей пострадали при обстреле Белгорода 1 сентября со стороны Украины

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3 комментария

ВСУ 1 сентября обстреляли Белгород и район. Ранены восемь человек, из которых двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удар ВСУ пришелся по гражданским объектам. Во дворе многоквартирного дома потушены горевшие балкон и автомобиль. Пожарные расчеты также тушат траву в трех местах.

В поселке Майский ранен один человек после отражения воздушной атаки средствами ПВО. По информации Гладкова, у мужчины осколочное ранение головы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. В этом же поселке в одном автомобиле разбиты стекла. Информации о погибших не поступало.

Это уже вторая атака ВСУ по Белгороду и району за сутки. В пятницу, 30 августа, в результате атаки со стороны Украины погибли пять человек, ранены еще 46.

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Комментарии
3
264731541
1 сентября 2024, 16:49
Мне кажется, стоит упомянуть, что этот обстрел Белгорода, равно как и предыдущий, был ответным, на обстрел гражданских объектов Харькова. С куда большим числом пострадавших.
ixform
1 сентября 2024, 16:48
Патрон в патроннике товарищ!
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