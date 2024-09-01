Шесть взрослых и двое детей пострадали при обстреле Белгорода 1 сентября со стороны Украины

ВСУ 1 сентября обстреляли Белгород и район. Ранены восемь человек, из которых двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Удар ВСУ пришелся по гражданским объектам. Во дворе многоквартирного дома потушены горевшие балкон и автомобиль. Пожарные расчеты также тушат траву в трех местах.



В поселке Майский ранен один человек после отражения воздушной атаки средствами ПВО. По информации Гладкова, у мужчины осколочное ранение головы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался. В этом же поселке в одном автомобиле разбиты стекла. Информации о погибших не поступало.



Это уже вторая атака ВСУ по Белгороду и району за сутки. В пятницу, 30 августа, в результате атаки со стороны Украины погибли пять человек, ранены еще 46.

