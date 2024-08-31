Губернатор Гладков назвал новые данные о пострадавших при украинской атаке на Белгород

Количество пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до 46 человек, погибли 5 человек. Об этом утром в субботу, 31 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Крайне тяжелый вечер выдался вчера для всех нас. У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал глава региона.

В медицинских учреждениях сейчас находятся 37 человек, среди них семеро детей. Один ребенок — в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию. Еще двое взрослых готовятся к транспортировке в Москву.

