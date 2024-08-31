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Происшествия Губернатор Гладков назвал новые данные о пострадавших при украинской атаке на Белгород

Губернатор Гладков назвал новые данные о пострадавших при украинской атаке на Белгород

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3 комментария

Количество пострадавших при обстреле Белгорода ВСУ выросло до 46 человек, погибли 5 человек. Об этом утром в субботу, 31 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.


«Крайне тяжелый вечер выдался вчера для всех нас. У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал глава региона.

В медицинских учреждениях сейчас находятся 37 человек, среди них семеро детей. Один ребенок — в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию. Еще двое взрослых готовятся к транспортировке в Москву.

Ранее сообщалось о 37 пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород. Утром в субботу стало известно, что количество пострадавших при обстреле выросло до 46 человек, погибли 5 человек.

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Комментарии
3
AndrewBarsik
31 августа 2024, 11:49
При этом никто из тех, кто всё это затеял
Rostik37
31 августа 2024, 11:42
А вот Гладков, по видимому, заговорённый! Даже осколки мимо него пролетают!))
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