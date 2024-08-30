Число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду увеличилось до 5. Ранены еще 37 человек

Количество погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду и району увеличилось до пяти человек. Еще 37 мирных жителей пострадали, среди них - шестеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По уточненной информации, ВСУ атаковали кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». От полученных ранений скончалась одна женщина и четверо мужчин. Из 37 пострадавших семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.
Гладков добавил, что в результате атаки по Белгороду пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Осколками посечены девять автомобилей.
В поселке Дубовое Белгородского района рядом с ТЦ повреждены 13 автомобилей, загорелись два частных дома, гараж и машина. Пожары оперативно потушены.
Ранее Гладков сообщал об одном погибшем. Снаряд прилетел в легковой автомобиль. Ракетную опасность в городе объявляли около восьми вечера.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.