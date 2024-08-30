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    Один человек погиб и семеро ранены в результате обстрела Белгорода со стороны Украины

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    В Белгороде прозвучала серия взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности, есть погибший и пострадавшие. Местные паблики и каналы сообщают о возгорании крыши ТЦ «Сити Молл».

    Гладков заявил о ракетной опасности в 20:07.

    Спустя 30 минут он сообщил, что над Белгородом и районом сработала российская система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

    «В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек», — написал губернатор Белгородской области

    В результате атаки ранены семь человек, их госпитализируют. По предварительной информации, есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. В поселке Дубовое загорелись два частных дома. Туда выехали пожарные.

    Местные в пабликах делятся кадрами результатов атаки ВСУ. По их словам, горит крыша ТЦ «Сити Молл». Также огонь виден в частном секторе. Сообщается о возгорании в районе Корочанской улицы.

    В 20:52 ракетную опасность отменили.

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