Орнитологическая сенсация: очень редкая и странная птица замечена в самом центре Петербурга

О сенсации в мире орнитологии пишет 5 сентября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» . Очень редкую птицу необычайной красоты заметили в самом центре Петербурга — в Таврическом саду. Это зимородок. Его удалось обнаружить и, главное, зафиксировать на фото и видео петербургскому фотографу Сергею Рогову .

Зимородок занесён в Красную книгу Петербурга. Через наш город и область проходит северная граница ареала этого вида. В последние годы зимородки иногда остаются у нас зимовать . Этим летом их можно было встретить на Оредеже . В Таврическом саду их раньше не отмечали. Уникальность встречи подтвердил и ведущий орнитолог Петербурга, сотрудник Зоологического института РАН Владимир Николаевич Храбрый.

Внешне зимородок удивляет яркой окраской, характерной для обитателей тропического леса, но он — житель северных широт. В реальности его перья имеют коричневый окрас, поскольку синего пигмента в оперении птиц не существует. А небесно-голубой цвет зимородка — это результат особого преломления света. Размером птичка чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом. Питается рыбой (в саду есть пруды), а птенцов выводит не в гнездах и дуплах, а в норах. И конечно, не зимой, как можно было бы подумать из-за названия, а весной и летом. И если птенцы появляются в земле, правильнее их было бы называть «землеродок» или «земородок», отмечает Павел Глазков.

