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    Орнитологическая сенсация: очень редкая и странная птица замечена в самом центре Петербурга

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    9 комментариев
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    О сенсации в мире орнитологии пишет 5 сентября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Очень редкую птицу необычайной красоты заметили в самом центре Петербурга — в Таврическом саду. Это зимородок. Его удалось обнаружить и, главное, зафиксировать на фото и видео петербургскому фотографу Сергею Рогову.

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    Зимородок занесён в Красную книгу Петербурга. Через наш город и область проходит северная граница ареала этого вида. В последние годы зимородки иногда остаются у нас зимовать. Этим летом их можно было встретить на Оредеже. В Таврическом саду их раньше не отмечали. Уникальность встречи подтвердил и ведущий орнитолог Петербурга, сотрудник Зоологического института РАН Владимир Николаевич Храбрый.

    Внешне зимородок удивляет яркой окраской, характерной для обитателей тропического леса, но он — житель северных широт. В реальности его перья имеют коричневый окрас, поскольку синего пигмента в оперении птиц не существует. А небесно-голубой цвет зимородка — это результат особого преломления света. Размером птичка чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом. Питается рыбой (в саду есть пруды), а птенцов выводит не в гнездах и дуплах, а в норах. И конечно, не зимой, как можно было бы подумать из-за названия, а весной и летом. И если птенцы появляются в земле, правильнее их было бы называть «землеродок» или «земородок», отмечает Павел Глазков.

    Фото: Сергей Рогов / «Каждой твари по паре»
    Фото: Сергей Рогов / «Каждой твари по паре»

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    ПтицыПриродаПавел Глазков
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    Комментарии 9

    26696398505 Сен 2024 в 13:22
    Прилетел поддержать Беглова на выборах
    +0−0
    Entrenador200505 Сен 2024 в 13:17
    Ай да Павел Глазков, мимо него мышь не проскочит!
    +0−0
    28240881205 Сен 2024 в 13:07
    воробей с лакокрасочного завода
    +1−0
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