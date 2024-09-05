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Общество Путин назвал главную гарантию безопасности России

Путин назвал главную гарантию безопасности России

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29 комментариев

Безопасность России обеспечивают, прежде всего, экономический рост и военный потенциал страны. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Главная гарантия безопасности — это рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками», — сказал Путин в ответ на вопрос, можно ли будет верить Киеву и Западу в случае переговоров по Украине.

По словам президента, Москва «понимает, с кем имеет дело»: есть люди, что не уважают интересы других стран и народов, нарушают взятые на себя обязательства и даже подписанные документы. «Надо просто искать такие формы, такие гарантии, которые бы хоть как-то в какой-то степени работали», — отметил Путин.

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Комментарии
29
VKuser174198221
5 сентября 2024, 11:20
......как же уже надоел.....
-4*
5 сентября 2024, 11:23
По словам президента, Москва «понимает, с кем имеет дело»: есть люди, что не уважают интересы других стран и народов, нарушают взятые на себя обязательства и даже подписанные документы - это он про себя?
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