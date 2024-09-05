Нехорошее место. Инвесторы сети коворкингов &Place придумывают, как вернуть вложенные сотни миллионов

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Около 500 инвесторов петербургской сети коворкингов &Place и развлекательных центров PartyTime в эти дни нервно переписываются в группах в Telegram, решая уже, не как вернуть вложенные деньги, а спасти хотя бы хоть что-то. Кому-то из них кажется хорошим итогом даже распродажа мебели. Общий объем вложенных средств может достигать миллиарда.

Организатор инвестиционного проекта петербуржец Алексей Руденко на этой неделе выступил перед своими партнерами с 17-минутным видео и предложением. Они прощают ему все долги, а он за это отдает им доли в юрлицах, на которые записаны коворкинги и центры развлечений. Правда, часть этих ООО уже подали заявление о намерении подать на банкротство, а при общей выручке в 258 млн рублей в прошлом году совокупный результат 11 фирм, контролируемых Алексеем Руденко, составил убыток в 469 миллионов.



Еще 31 августа сеть состояла из четырех коворкингов &Place и пяти центров развлечений PartyTime. Они были созданы на деньги инвесторов. Схема инвестиций была такая. Алексей Руденко создает под каждый проект отдельное ООО. Его партнеры дают этим ООО займы. В обмен — обязательство ежемесячно или ежеквартально выплачивать процент от чистой прибыли либо фиксированный платеж. По истечении инвестиционного периода, как правило, трех лет, инвесторы могут либо забрать свои деньги, либо в обмен на них получить долю в операционном ООО и продолжить получать дивиденды.



Партнеров Алексей Руденко искал через сайт крупного брокерского агентства и по сарафанному радио. Сколько именно таким образом было собрано денег — неизвестно. Сколько инвесторов заключили договоры — неизвестно. Те, кто пообщался с «Фонтанкой», говорят о миллионах (у кого 3–4, у кого 20) и рассказывают, что какие-то из их соинвесторов вкладывали до 70 млн рублей за раз. Прибыль ожидалась в размере около 20%. А кто-то больше ориентировался не на этот доход, а на возможность стать совладельцем успешного и прибыльного бизнеса.



По договору все ООО должны были раз в квартал показывать свою бухотчетность инвесторам, но те рассказывают, что очень давно их не видели, несмотря на многочисленные просьбы. А единственный источник знаний о том, как работают их деньги, — обязательный для любого юрлица годовой отчет.

Именно из этих отчетов видна не очень благополучная картина этого бизнес-проекта. В графе «Долгосрочные займы» итоговая цифра — 981,6 млн рублей. Плюс еще 132 миллиона — краткосрочные (то есть сроком до года).

Единственные вышедшие на прибыль фирмы — ООО «Белая ночь» (5,2 млн рублей при выручке 74 млн) и ООО «Атриум М» (9,4 при 48,8). Первое — это развлекательный центр на углу Марата и Невского в бизнес-центре «Невский Атриум». Второе — коворкинг там же.



На 31 декабря эти компании признавали кратко- и долгосрочные займы на 160 млн рублей. Выплаты по процентам делал только коворкинг — 6,2 миллиона.

Крупнейшими выплатами в 34,6 млн рублей за прошлый год может похвастаться и порадовать своих инвесторов ООО «Плэйс 49», оператор коворкинга на Гороховой, 49 в культурном центре «Сено». Однако эта же компания показала и львиную часть совокупного убытка по году — сразу 325 млн рублей. Развлекательный центр в том же «Сене» ООО «Пятница» показал убыток 102 млн рублей при выручке 52 млн рублей, но при этом и инвесторам успел выплатить 21,2 млн рублей. ООО «Твой офис», которое оперирует коворкингом в БЦ «Мельник» у пл. Александра Невского, отчиталось о выплате процентов по займам в 15,6 млн рублей, но при выручке в 35 млн рублей его убыток превысил 8 миллионов.



Все эти, хоть и относительные, успехи сильно меркнут на фоне того, что в течение последних двух месяцев все эти фирмы официально заявили о наличии признаков банкротства на сервисе «Федресурс». Таково положение дел и у прибыльного «Атриум М», и у глубоко убыточного «Плэйс 49». «Признаки несостоятельности у нас были налицо. Если компания не может в полном объеме и в срок выполнять свои обязательства, нужно обязательно об этом сообщить, — объясняет в своем обращении к инвесторам лично Алексей Руденко. — Финансовое исследование, которое мы делали, должно было не выявить эти факторы, которые и так были налицо, а выяснить, есть ли возможность их нейтрализовать. Но такой возможности, не увеличивая еще риски, не существует».



Ситуация парадоксальная. Вот коворкинги и действующие центры развлечений. Их оборудовали на деньги инвесторов — чуть ли не за миллиард. Но все они уже как бы умерли. Их нынешняя бизнес-модель не позволяет исполнять взятые обязательства. Кроме того, сами инвесторы уже понимают, что деньги пропали.

«У меня деньги в «Твоем офисе». Это бизнес-центр «Мельник» на Профессора Качалова, там последний этаж был арендован и сделан шикарный ремонт, туда собирался засесть то ли «Газпром», то ли «Сбер», но не сложилось, — сетует один из инвесторов Диана в разговоре с «Фонтанкой». — Там нет резидентов, пустота. Там уже ничего не спасти. Ну то есть там можно тоже попробовать спасать оборудование и мебель».

Еще хуже ситуация с ООО «Атриум М», коворкингом на третьем этаже в бизнес-центре «Невский Атриум» на углу Невского и Марата. Внезапно для себя инвесторы, получившие в прошлом году выплат на 6,2 миллиона, узнали, что договор аренды с ним владелец здания расторг, вернее, не продлил после 31 августа, и на его место уже начал въезжать конкурент — крупная московская сеть коворкингов. А ведь там бизнес почти наладился. В прошлом году компания впервые получила неплохую прибыль в 9 млн рублей при выручке в 48 миллионов. Однако когда речь зашла о необходимости выплачивать положенные инвесторам отчисления, бизнес стал трещать по швам: по нему также нашлись признаки банкротства, и Алексей Руденко говорит о нем, как об идущем на дно проекте, не способном выполнять свои обязательства.



При этом Руденко сохраняет присутствие духа и говорит, что еще не все потеряно, а банкротство — это лишь такой юридический способ сохранить вложенные инвесторами деньги. В своем обращении к ним 3 сентября он, признавая наличие серьезных проблем, сразу же предлагает и их решение.

По его словам, главное, что тянет на дно все проекты, — обязательства по выплатам инвесторам. Если бы не они, бизнес бы взлетел. Соответственно, надо освободить его от этого камня.

Вот как выглядит его план спасения.

«Инвесторы создают новое юрлицо. В качестве уставного капитала они вносят свои права требования. Все инвесторы становятся участниками нового общества с долями, пропорциональными размерам своих займов. Новое общество становится владельцем всех займов и долговых обязательств, — объясняет Алексей Руденко в своем видеообращении. — Новое АО или ООО покупает 100% долей у общества проекта (компании, на которые зарегистрированы развлекательные центры и коворкинги. — Прим. ред.), в счет оплаты используя права требования, которые находятся в уставном капитале общества. В результате АО становится владельцем 100% операционной компании. И поскольку приобретение было с использованием прав требования в качестве оплаты, задолженность оказывается погашенной, общество теряет признаки неплатежеспособности и может дальше вести операционную деятельность, извлекать прибыль и распределять ее между участниками».



«К этому плану у инвесторов очень много вопросов как юридического, так и финансового характера. К примеру, никто из них не видел актуальной отчетности фирм, которым они давали в долг. Так что они не знают реального размера долгов и обязательств своих коворкингов. И обменивать свои права требования им предлагается, по сути, на кота в мешке, ведь долги со времени последней доступной отчетности могли вырасти многократно, — рассказывает инвестор Диана. — А главное условие этой сделки — полный отказ от каких-либо вообще требований к организатору всей этой схемы, Алексею Руденко, даже если окажется, что он расходовал полученные займы не вполне экономически обоснованно. К тому же, документы, которые Руденко предлагает подписать как можно скорее, предполагают несколько иную схему «очистки от долгов» наших фирм, чем он заявляет на словах. А никакого предварительного аудита при этом не предполагается».



Собеседнице «Фонтанки» Диане не повезло дважды, она тоже вложилась в коворкинг на третьем этаже «Невского Атриума». «У меня 1 760 000 в «Мельнике» и 1 320 000 в «Атриуме». «Мельник» вообще закрыт, а «Атриум» передан другому арендатору, даже на мифические предложение Руденко не согласиться», — расстраивается Диана.

Правда, единственная пока альтернатива предложенному Алексеем Руденко варианту — банкротство, за которым неминуемо последует та самая «распродажа стульев», после которой инвесторы получат (если все сложится удачно) лишь мизерную часть своих вложений.

«Я считаю, что с Руденко надо бороться его же методами. Брать ООО в свое управление и одновременно подавать заявление в прокуратуру. В конце концов, бизнес принадлежит тем, кто вложил в него деньги — это мы; а за свои проступки Руденко должен понести ответственность, — говорит инвестор Елена, которая вложила в эти проекты более 10 млн рублей. — Имущество по сравнению с долгами стоит ничтожно мало, смешно даже говорить об этом. Многие из нас потеряли отнюдь не свободные деньги! Люди рассчитывали на фонды для обучения детей, для обеспечения родителей, для вложений в здоровье, а их так цинично и подло обманули. Казалось бы, времена финансовых пирамид ушли вместе с девяностыми годами, но, оказывается, кто-то еще вполне достоин называться преемником Мавроди».



«Мы технически не сможем переоформить бизнес (даже если захотим) с учетом выставленных требований и сроков. БОльшая часть людей — это офисный планктон (коим являюсь и я, например) со своими бытовыми жизненными проблемами и характерным образом жизни, один живёт во Владивостоке, другой в Калининграде со своим временем. Организовать таких, заставить подписать, уговорить, собрать и зарегистрировать всё это нереально. Это как заставить муравьёв написать симфонию, — рассуждает инвестор Юрий. — Во вторых, вопрос денег и долей. Если крупный игрок-инвестор не включится в эту игру, то мелким частным «домохозяйкам» нереально уговорить их или выкупить эти доли. Это работает только в одну сторону. Крупный — может покрыть десятки мелких, наоборот не получится. Поэтому всё отталкивается от больших акул. А мы их толком не знаем. А те, кого знаем, — молчат и не хотят брать на себя ответственность и как-то содействовать. Поэтому, хотим мы этого или нет, мне кажется, мы обречены на полицию и прокуратуру. Хоть, честно говоря, не хочется. Деньги люблю больше чем кровь. Просто этот сценарий проще воплотим и всё к этому идёт своим чередом».



К слову, пока одни инвесторы решают в тг-группах, как им лучше поступить, другие уже начали брать быка за рога. Так, три развлекательных центра PartyTime на Комендантском проспекте, Думской улице и на Ленинском проспекте (ООО «Пати центр», ООО «Мондриан» и ООО «Наутилус») в последние дни августа уже на 100% перешли под контроль одного из крупных инвесторов. Алексей Руденко и его партнер Иван Меркуленко полностью вышли из этих проектов. Правда, в этих трех фирмах инвестор изначально имел контрольный пакет.

Сейчас на сайте PartyTime два центра (на Ленинском и Думской) обозначены, но ссылки на них неактивны. С сайта их не забронировать, стоит отметка: «Временно бронирование только на локации».

На сайте коворкингов &Place тоже перемены. Из их списка пропали объекты в «Мельнике» и в БЦ «Адмирал» на Малой Морской. хотя буквально два дня назад они там присутствовали.



«Мы считали, что причина провала в неблагоприятном стечении обстоятельств и потеряли много времени, в поисках «мирного» решения. Господину Руденко предлагали помощь для исправления ситуации, готовы были пойти на уступки, отсрочки, но столкнулись с агрессивным отказом. До настоящего времени он скрывает от инвесторов управленческую отчетность, документы, подтверждающие целевое расходование средств.Теперь у инвесторов остается только одна возможность — обращаться в суд и в правоохранительные органы, — говорит инвестор Сергей. — Заниматься судебными процедурами никому из нас не интересно. Но я считаю, что в сложившейся ситуации, это наш гражданский долг — по мере возможности способствовать оздоровлению инвестиционного климата в стране и очищению бизнес пространства».

Партнеры Алексея Руденко участвовали и в других проектах, например, в ООО «Деревня Пати». Этой фирме принадлежал участок 6,7 га для индивидуального жилого строительства. В начале 2024 года он был разбит на 56 мелких наделов, которые как раз и были предназначены для передачи инвесторам, но пока что владельцем многих их них все еще значится «Деревня Пати», где Алексей Руденко 100% владелец.



«В начале 2024 года брокеры активно привлекали инвесторов в новый проект от Алексея Руденко «Party village». Цель привлечения инвестиций: постройка Party Village. Презентация была следующей: Party Village — это целый поселок Party на 45 домов с уникальным дизайном в 20 минутах от города. Весь проект располагается на площади 6,7 гектара куда входят дополнительно к 45 домам: бани, купели, бассейн, гриль домики, детские площадки, веревочный парк и многое другое! — вспоминает соинвестор этого проекта Алиса. — Звучало многообещающе, так как аренда загородной недвижимости (как и загородный отдых в целом) последние годы в Ленинградской области была на пике. Также у меня уже имелся договор займа с другой компанией Алексея Руденко. В феврале 2024 г. я заключила договор целевого займа с ООО «Деревня Пати». В итоге я получила 3 выплаты по процентам, последняя из которых была в июне с задержкой. По проекту не проведено никакой работы, на участке нет никакой стройки или ее следов, никаких отчетов предоставлено также не было. Деньги с инвесторов собраны, но выплаты с июня остановлены. Никаких комментариев от Алексея Руденко нет».

