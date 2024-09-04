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Туризм Российский союз туриндустрии предложил отменить визы для туристов из дружественных стран

Российский союз туриндустрии предложил отменить визы для туристов из дружественных стран

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9 комментариев

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил пересмотреть визовую политику России. С такой инициативой он выступил во время сессии на Восточном экономическом форуме 4 сентября.

Уманский предложил полностью отменить визы для туристов из тех стран, что Россия считает дружественными и с которыми развивает отношения, пишет ТАСС. По его словам, если РФ хочет развиваться как место притяжения туристов, то въездной туризм должен стать приоритетным направлением.

«Стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении», — отметил глава РСТ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин два года назад призвал «не цепляться за взаимность» в вопросах визового регулирования.

Уманский также отметил, что аудитория туристов, приезжающих в Россию, меняется. В частности, молодеет. Если раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры, то теперь, с переориентацией на прием гостей из восточных стран, все чаще туристы приезжают семьями с детьми. «Это все способствует тому, что меняется образ восприятия страны и аудитория, которая к нам приезжает», — добавил он.

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Туризм Визы Российский союз туриндустрии
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Комментарии
9
alexadmin
4 сентября 2024, 12:42
Как они собираются дифференцировать "семьи с детьми" приезжающие с туристическими и миграционными целями?
Zet
4 сентября 2024, 12:52
со средней азией визы давно надо было вводить...
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