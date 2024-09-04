Российский союз туриндустрии предложил отменить визы для туристов из дружественных стран

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил пересмотреть визовую политику России. С такой инициативой он выступил во время сессии на Восточном экономическом форуме 4 сентября.



Уманский предложил полностью отменить визы для туристов из тех стран, что Россия считает дружественными и с которыми развивает отношения, пишет ТАСС. По его словам, если РФ хочет развиваться как место притяжения туристов, то въездной туризм должен стать приоритетным направлением.

«Стоит подойти к вопросу максимальной либерализации в этом направлении», — отметил глава РСТ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин два года назад призвал «не цепляться за взаимность» в вопросах визового регулирования.

Уманский также отметил, что аудитория туристов, приезжающих в Россию, меняется. В частности, молодеет. Если раньше это были в основном обеспеченные пенсионеры, то теперь, с переориентацией на прием гостей из восточных стран, все чаще туристы приезжают семьями с детьми. «Это все способствует тому, что меняется образ восприятия страны и аудитория, которая к нам приезжает», — добавил он.