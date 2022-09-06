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    Можем и безвизом. Путин рассказал, как Россия ответит на визовые ограничения

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит МИДу изучить вопрос расширения практики безвизового режима в ответ на вводимые Европой ограничения. Об этом он сообщил 6 сентября на заседании Госсовета.

    В ходе заседания к главе государства обратилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая попросила вернуться к вопросу введения электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого механизма, который в том числе затронул бы и жителей недружественных стран. «Они наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть. Пусть тратят здесь свои деньги и с удовольствием знакомятся с нашей прекрасной страной», — сказала она.

    Владимир Путин пообещал, что вопрос будет рассмотрен, также он призвал «не цепляться за взаимность».

    «Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить... Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа — принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет», — заявил президент (цитата по РИА Новости).

    Ранее во вторник Еврокомиссия утвердила полную остановку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно перестанет действовать с 12 сентября в случае одобрения Советом ЕС. Это в том числе означает, что визовый сбор для россиян подорожает с 35 до 80 евро, а время ожидания увеличится.

    Чем грозит отмена упрощенного визового режима между Россией и ЕС, которое действовало с 2007 года, читайте в разборе «Фонтанки».

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