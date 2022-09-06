Можем и безвизом. Путин рассказал, как Россия ответит на визовые ограничения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит МИДу изучить вопрос расширения практики безвизового режима в ответ на вводимые Европой ограничения. Об этом он сообщил 6 сентября на заседании Госсовета.

В ходе заседания к главе государства обратилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова, которая попросила вернуться к вопросу введения электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого механизма, который в том числе затронул бы и жителей недружественных стран. «Они наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть. Пусть тратят здесь свои деньги и с удовольствием знакомятся с нашей прекрасной страной», — сказала она.



Владимир Путин пообещал, что вопрос будет рассмотрен, также он призвал «не цепляться за взаимность».

«Я предлагал бы не говорить о конкретных странах... не надо никому ничего навязывать, надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИДом посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки, зачем их упоминать. Просто МИДу поручить... Но в принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа — принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это на пользу идет», — заявил президент (цитата по РИА Новости).

