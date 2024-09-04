На Невском покажут ночную жизнь Петербурга 2010-х глазами Сергея Гурина

Выставка «Свидетели» — документация ночной жизни города 2010-х. Вы увидите более восьмидесяти фотографий, сделанных автором с 2011 по 2018 год.



На Садовой улице, 2013 год Источник: предоставлено организаторами







Новый проект в пространстве «А-Я» на Невском, 60 (во дворе, рядом с кинотеатром «Аврора») предлагает с некоторой дистанции посмотреть на культуру 2010-х, срез тусовок молодого креативного класса: художников, музыкантов, кураторов, дизайнеров.



Сергей Гурин — петербургский фотограф, он прославился после выставки в Бертгольд-центре в 2018 году, которая называлась «Хроники Гурина». Про него говорили, что он снимает героев 2010-х так же, как когда-то снимали Виктора Цоя и Сергея Курёхина.



Даша Малыгина в Танцплощадке Витя_и_Ксения,_Конюшенная_площадь,_2016 Диана и Никита, бар Юнион, 2014 год КТО DJ Аверьянова и Данини, 2014 год 1 из 5 Даша Малыгина в Танцплощадке Источник: предоставлено организаторами