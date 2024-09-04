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Афиша Plus «Пушкинская, 10» покажет «следы» художников из России, Франции, Германии и Нидерландов

«Пушкинская, 10» покажет «следы» художников из России, Франции, Германии и Нидерландов

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Проект, посвящённый «зазору между желанием оставить след и стереть его», пройдёт в Музее нонконформистского искусства. Выставку будет сопровождать кинозал с видеоартом.

Полина Штанько

На выставке, посвящённой разной интерпретации темы следов (экологический след, память тела, память и забвение и прочее), представят также маршрут «Зелёная трансформация» — инсталляции, арт-объекты, рисунки, фотографии и другие работы, в которых авторы размышляют об отношениях человека и природы.

Среди участников — Владимир Абих, коллектив «Песочница», арт-группа «varialambo», Мариэлла ван ден Берг, Алексей Чистяков, Анаис Ибер и многие другие, всего более двадцати художников из разных стран, подробнее можно узнать на сайте музея. Куратор проекта — директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей.

Елена Соколова
Евгения Тут
Thomas Mocaer
Mariëlle van den Bergh
Anais Ibert
Elena Poturemets
Евгения Тут
Greta Dimaris
1 из 9
Елена Соколова

Выставка «Следы» пройдёт в Музее нонконформистского искусства («Пушкинская, 10») с 7 сентября по 27 октября 2024 года. 12+

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