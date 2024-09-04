«Пушкинская, 10» покажет «следы» художников из России, Франции, Германии и Нидерландов

Проект, посвящённый «зазору между желанием оставить след и стереть его», пройдёт в Музее нонконформистского искусства. Выставку будет сопровождать кинозал с видеоартом.



Полина Штанько Источник: предоставлено организаторами







На выставке, посвящённой разной интерпретации темы следов (экологический след, память тела, память и забвение и прочее), представят также маршрут «Зелёная трансформация» — инсталляции, арт-объекты, рисунки, фотографии и другие работы, в которых авторы размышляют об отношениях человека и природы.



Среди участников — Владимир Абих, коллектив «Песочница», арт-группа «varialambo», Мариэлла ван ден Берг, Алексей Чистяков, Анаис Ибер и многие другие, всего более двадцати художников из разных стран, подробнее можно узнать на сайте музея. Куратор проекта — директор Музея нонконформистского искусства Анастасия Пацей.



Елена Соколова Евгения Тут Thomas Mocaer Mariëlle van den Bergh Anais Ibert Elena Poturemets Евгения Тут Greta Dimaris 1 из 9 Елена Соколова Источник: предоставлено организаторами