Начаты съемки «Алисы в стране чудес» на стихи Высоцкого с Пересильд и Биковичем

Компания «Медиаслово» приступила к съемкам мюзикла «Алиса в стране чудес», основанного на популярном советском аудиоспектакле на стихи Владимира Высоцкого. Главную роль — Алисы — сыграет Анна Пересильд («Вызов», «Императрицы», «Петровы в гриппе»). В роли Шляпника появится сербский актер Милош Бикович («Холоп»). Также в фильме снимаются Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.

Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарист — Карина Чувикова («Между нами химия», «Нина», «Прыжок»).



«Роль Алисы — моя мечта, и я была безумно счастлива и рада, когда меня утвердили, — поделилась Пересильд. — Я пыталась сделать героиню непохожей на себя, потому что всегда интереснее играть ту роль, которая тебе совершенно противоречит. В фильме я буду и петь, и танцевать, и совершать необычные трюки».



Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Фото: предоставлено KION Поделиться Поделиться





Съемки проекта пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ.

«Эта история про школьницу Алису, которая в своих фантазиях попадает в зазеркалье, в свой выдуманный мир, — рассказала Ирина Горбачева. — В её реальном мире я играю её маму, а в зазеркалье — Чёрную королеву. Новая экранизация — это не классическая история, которая будет отличаться интерпретацией героев. В ней будут прототипы главных персонажей, между которыми складываются совершенно иные взаимоотношения».

