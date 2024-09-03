Начаты съемки «Алисы в стране чудес» на стихи Высоцкого с Пересильд и Биковичем

Компания «Медиаслово» приступила к съемкам мюзикла «Алиса в стране чудес», основанного на популярном советском аудиоспектакле на стихи Владимира Высоцкого. Главную роль — Алисы — сыграет Анна Пересильд («Вызов», «Императрицы», «Петровы в гриппе»). В роли Шляпника появится сербский актер Милош Бикович («Холоп»). Также в фильме снимаются Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.
Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарист — Карина Чувикова («Между нами химия», «Нина», «Прыжок»).
«Роль Алисы — моя мечта, и я была безумно счастлива и рада, когда меня утвердили, — поделилась Пересильд. — Я пыталась сделать героиню непохожей на себя, потому что всегда интереснее играть ту роль, которая тебе совершенно противоречит. В фильме я буду и петь, и танцевать, и совершать необычные трюки».
Съемки проекта пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ.
«Эта история про школьницу Алису, которая в своих фантазиях попадает в зазеркалье, в свой выдуманный мир, — рассказала Ирина Горбачева. — В её реальном мире я играю её маму, а в зазеркалье — Чёрную королеву. Новая экранизация — это не классическая история, которая будет отличаться интерпретацией героев. В ней будут прототипы главных персонажей, между которыми складываются совершенно иные взаимоотношения».
Владимир Высоцкий работал над аудиоспектаклем, основанным на сказке Льюиса Кэрролла, три года — в силу своей занятости: начал в 1972-м, и на его решение заняться «Алисой в стране чудес» якобы повлияла Марина Влади, игравшая Алису в аудиоспектакле в Париже. Песни были закончены к концу 1973-го, некоторые из них автор на пластинке исполнил сам. Композитором пластинки стал Евгений Геворгян. Первоначально худсовет пластинку не принял — как раз из-за «чудовищных» песен Высоцкого, а ответственного редактора фирмы «Мелодия» Евгению Лозинскую чуть не уволили. Однако повлияло авторитетное мнение Беллы Ахмадулиной, опубликованное в «Литературной газете», и пластинка вышла в свет в 1976 году огромным тиражом.