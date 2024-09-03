Медведя-воина перехватили на таможне в Петербурге

Скульптура изображала медведя в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком. Вместе с ней были и другие фигуры животных и вымышленных существ. В ОАЭ их пытался вывезти российский предприниматель, сообщает 3 сентября пресс-служба ФТС России.

Статую отправили на экспертизу, и она установила, что скульптура выполнена из комбинированных материалов с включениями различных частей животных. Среди них оказалась и шкура бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения и попадает под Конвенцию СИТЕС. Чтобы вывезти из России такое животное или его дериваты, нужно получить разрешение на экспорт. У мужчины таких документов не было.