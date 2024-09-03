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Происшествия Медведя-воина перехватили на таможне в Петербурге

Медведя-воина перехватили на таможне в Петербурге

3 613
3 комментария

Балтийские таможенники не дали вывезти из России в Объединённые Арабские Эмираты статую медведя-воина. Сделана она оказалась из шкуры редкого зверя.

Скульптура изображала медведя в боевом снаряжении с мечом, щитом и луком. Вместе с ней были и другие фигуры животных и вымышленных существ. В ОАЭ их пытался вывезти российский предприниматель, сообщает 3 сентября пресс-служба ФТС России.

Статую отправили на экспертизу, и она установила, что скульптура выполнена из комбинированных материалов с включениями различных частей животных. Среди них оказалась и шкура бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения и попадает под Конвенцию СИТЕС. Чтобы вывезти из России такое животное или его дериваты, нужно получить разрешение на экспорт. У мужчины таких документов не было.

По данному факту Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров. Для юридического лица она предусматривает штраф от 50 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.

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Комментарии
3
Zet
3 сентября 2024, 11:55
Упоротый лис 2.0
275640356
3 сентября 2024, 11:46
Неужели этот хлам представлял какую-то ценность для таможни?
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