Женщина, пострадавшая при атаке беспилотников на Саратов, умерла

Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на 40-этажный жилой комплекс в Саратове 26 августа, скончалась в больнице. Об этом 3 сентября сообщают губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова.

«В медицинском учреждении скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки украинского беспилотника на высотку в районе Славянской площади», — написала Лада Мокроусова.

«Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось», — отмечает Роман Бусаргин.

Напомним, ночью 26 августа, по данным Минобороны, над Саратовской областью было сбито девять беспилотников. В самом Саратове оказался повреждён дом (фасадные части 27, 28 и 29-го этажей), пять автомобилей, ранены четыре человека. Женщина получила тяжёлые травмы, остальным медпомощь оказали на месте и не госпитализировали. Две семьи временно разместили в гостинице.