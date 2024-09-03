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    Женщина, пострадавшая при атаке беспилотников на Саратов, умерла

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    Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на 40-этажный жилой комплекс в Саратове 26 августа, скончалась в больнице. Об этом 3 сентября сообщают губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова.

    «В медицинском учреждении скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки украинского беспилотника на высотку в районе Славянской площади», — написала Лада Мокроусова.

    «Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось», — отмечает Роман Бусаргин.

    Напомним, ночью 26 августа, по данным Минобороны, над Саратовской областью было сбито девять беспилотников. В самом Саратове оказался повреждён дом (фасадные части 27, 28 и 29-го этажей), пять автомобилей, ранены четыре человека. Женщина получила тяжёлые травмы, остальным медпомощь оказали на месте и не госпитализировали. Две семьи временно разместили в гостинице.

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    В городе Энгельс также были повреждены дом и автомобили, но обошлось без пострадавших.

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    Атака БПЛААтака беспилотниковСаратов
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