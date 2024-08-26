    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    763мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    В Саратове от атаки БПЛА пострадали четверо. В Энгельсе повреждены дом и машины

    18101
    7 комментариев
    Город Энгельс
    Город ЭнгельсФото: Роман Бусаргин
    ПоделитьсяПоделиться

    Стало известно число раненых в результате атаки БПЛА на Саратов 26 августа. Их четыре человека, в том числе госпитализированная в тяжёлом состоянии женщина. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщают ТАСС, РИА Новости, RT. Напомним, в Саратове поврежден жилой дом.

    Кроме областного центра, атаке БПЛА подвергся Энгельс — второй по числу жителей город Саратовской области. Там никто не пострадал. Поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина и автомобили: выбитые стекла упали на парковку. Степень их повреждения власти оценят, чтобы выплатить компенсации, сообщает губернатор Роман Бусаргин.

    ПоделитьсяПоделиться

    Все жильцы дома пока эвакуированы — для обследования здания. Им обещают всю необходимую помощь, в том числе размещение.

    «В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы», — отметил Бусаргин.

    Напомним, по данным Минобороны, за ночь над Саратовской областью сбили девять беспилотников.

    Город Энгельс
    Город ЭнгельсФото: Роман Бусаргин

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотниковСаратовская областьСаратов
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close