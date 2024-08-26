В Саратове от атаки БПЛА пострадали четверо. В Энгельсе повреждены дом и машины

Стало известно число раненых в результате атаки БПЛА на Саратов
Кроме областного центра, атаке БПЛА подвергся Энгельс — второй по числу жителей город Саратовской области. Там никто не пострадал. Поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина и автомобили: выбитые стекла упали на парковку. Степень их повреждения власти оценят, чтобы выплатить компенсации, сообщает губернатор Роман Бусаргин.
Все жильцы дома пока эвакуированы — для обследования здания. Им обещают всю необходимую помощь, в том числе размещение.
«В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы», — отметил Бусаргин.
Напомним, по данным Минобороны, за ночь над Саратовской областью сбили девять беспилотников.