В Саратове от атаки БПЛА пострадали четверо. В Энгельсе повреждены дом и машины

Стало известно число раненых в результате атаки БПЛА на Саратов 26 августа . Их четыре человека, в том числе госпитализированная в тяжёлом состоянии женщина. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщают ТАСС , РИА Новости , RT . Напомним, в Саратове поврежден жилой дом .

Кроме областного центра, атаке БПЛА подвергся Энгельс — второй по числу жителей город Саратовской области. Там никто не пострадал. Поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина и автомобили: выбитые стекла упали на парковку. Степень их повреждения власти оценят, чтобы выплатить компенсации, сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Все жильцы дома пока эвакуированы — для обследования здания. Им обещают всю необходимую помощь, в том числе размещение.

«В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы», — отметил Бусаргин.