Беспилотники атаковали Саратов. Есть пострадавшие, губернатор показывает разрушения

Атаке беспилотников 26 августа подвергся Саратов, поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Есть раненые, точно их число не называется. В самом тяжёлом состоянии находится женщина, врачи пытаются спасти ей жизнь. Остальным пострадавшим медпомощь оказали на месте, без госпитализации.
«После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым», — отмечает Бусаргин.
Людям из повреждённых квартир будет предоставлено место для проживания, жильцам обещают помощь и компенсацию.
«Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб», — говорится в сообщении.