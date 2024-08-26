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    Беспилотники атаковали Саратов. Есть пострадавшие, губернатор показывает разрушения

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    Фото: Роман Бусаргин
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    Атаке беспилотников 26 августа подвергся Саратов, поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    Есть раненые, точно их число не называется. В самом тяжёлом состоянии находится женщина, врачи пытаются спасти ей жизнь. Остальным пострадавшим медпомощь оказали на месте, без госпитализации.

    «После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым», — отмечает Бусаргин.

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    Людям из повреждённых квартир будет предоставлено место для проживания, жильцам обещают помощь и компенсацию.

    Фото: Роман Бусаргин
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    «Профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб», — говорится в сообщении.

    Фото: Роман Бусаргин
    Фото: Роман Бусаргин

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