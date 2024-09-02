Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 769мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Китайские авто в России
15 телесериалов сентября
Новый игрок в стройке метро
Экзотика в Петербурге
Ночная атака на Москву
Про деньги из дела Булгакова
У репера Апачева просят денег
Рейтинги «Фонтанки»
Город В Бронке появится новый морской терминал. Стратегическому инвестору предоставлены земельные участки

В Бронке появится новый морской терминал. Стратегическому инвестору предоставлены земельные участки

1 129
3 комментария

Компания «Феникс» получит два земельных участка для строительства морского терминала в Бронке. Такое решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного 2 сентября. На одном, площадью почти 400 тысяч квадратных метров, инвестор построит склады, на другом, площадью порядка 35 тысяч квадратных метров, — автомобильную дорогу.

Эти объекты важны для увеличения тыловых мощностей Бронки и позволят расширить номенклатуру грузов и нарастить транзитный потенциал Петербурга, подчеркнул Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

В конце июля городское правительство присвоило инвестпроекту строительства терминала в Бронке статус стратегического, а компании «Феникс» был присвоен статус стратегического инвестора.

Сообщалось, что он будет принимать грузы на хранение, обработку и таможенное оформление. Терминал станет центром перевалки грузов на внутренних направлениях. С морским портом его свяжет автомобильный и железнодорожный транспорт.

Созданная инфраструктура будет использоваться в том числе другими государствами, в частности Белоруссией.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Порт Бронка Феникс Александр Беглов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
AndrewBarsik
2 сентября 2024, 19:37
Изымали у прежних собственников в "доход государства", а, глядишь, уже какой-то феникс всем владеет. Так, похоже, будет со всем, что оказывается в лапках так называемого "государства".
Кот учёный
2 сентября 2024, 19:27
Сейчас "стратегический инвестор" получит необходимые ему преференции, а через несколько лет убыточное предприятие-недострой со всеми долгами ляжет на баланс города.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
Новости компании
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
ТОП 5
Новости компании
«КВС» открыла продажи в новом проекте — «ПАТИО Уютный квартал»
2 сентября, 18:00
ГК «Лидер Групп» вручила символический золотой ключ от новой школы в квартале «АЭРОСИТИ»
2 сентября, 17:47
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать карту «Серебряный возраст»
2 сентября, 17:30
Setl Group стал участником Дня хранителей Петербурга вместе с художниками из Академии Штиглица
2 сентября, 16:00
Скрытые враги ваших глаз: офтальмологи рассказали, как часто надо проходить полное обследование зрения и почему
1 сентября, 18:00
Земля в дефиците: кто разбирает места в петербургских промзонах и индустриальных парках
1 сентября, 10:00
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17