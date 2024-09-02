В Бронке появится новый морской терминал. Стратегическому инвестору предоставлены земельные участки

Компания «Феникс» получит два земельных участка для строительства морского терминала в Бронке. Такое решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного 2 сентября. На одном, площадью почти 400 тысяч квадратных метров, инвестор построит склады, на другом, площадью порядка 35 тысяч квадратных метров, — автомобильную дорогу. Эти объекты важны для увеличения тыловых мощностей Бронки и позволят расширить номенклатуру грузов и нарастить транзитный потенциал Петербурга, подчеркнул Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В конце июля городское правительство присвоило инвестпроекту строительства терминала в Бронке статус стратегического, а компании «Феникс» был присвоен статус стратегического инвестора.

Сообщалось, что он будет принимать грузы на хранение, обработку и таможенное оформление. Терминал станет центром перевалки грузов на внутренних направлениях. С морским портом его свяжет автомобильный и железнодорожный транспорт.