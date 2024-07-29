Проект строительства нового терминала в порту Бронка получил статус стратегического

Правительство Петербурга поддержало строительство в порту Бронка нового морского терминала. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Смольного.

Проекту присвоен статус стратегического инвестиционного, а компании «Феникс», которая будет его выполнять, — статус стратегического инвестора. Это дает возможность получить земельный участок без торгов, а также льготы по аренде и право выкупа земли по сниженной ставке.

Новый терминал будет представлять собой так называемый «сухой» порт. Он будет принимать грузы на хранение, обработку и таможенное оформление. Терминал станет центром перевалки грузов на внутренних направлениях. С морским портом его свяжет автомобильный и железнодорожный транспорт. Созданная инфраструктура будет использоваться в том числе другими государствами, в частности Белоруссией, отметил губернатор Александр Беглов. «Увеличение мощностей Бронки позволит расширить номенклатуру грузов и нарастить транзитный потенциал Петербурга», — заявил он.