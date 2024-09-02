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Общество Путин учредил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин учредил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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12 комментариев

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Соответствующий документ размещен 2 сентября на портале официального опубликования правовых актов.

Медаль будет круглой, 32 мм в диаметре, и выполнена из металла золотистого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина-победителя в полевой форме времен ВОВ, водружающего Знамя Победы над зданием рейхстага. Слева и по центру будет изображен салют, сверху годы — «1945» и «2025», а снизу — лавровые ветви с пятиконечной звездой в основании. На оборотной стороне будет нанесена надпись «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», заключенная в лавровый венок, а в его основании расположено изображение знака ордена Отечественной войны I степени.

Скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Новыми медалями наградят ветеранов ВОВ, в том числе членов партизанских и подпольных организаций, действовавших на оккупированных территориях СССР, тружеников тыла, тех, кто работал в период войны не менее полугода, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также граждан иностранных государств, не входящих в СНГ, которые сражались на стороне СССР. Медаль полагается носить на левой стороне груди после медали в честь 75-летия Победы.

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Владимир Путин Медаль Великая Отечественная война
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Комментарии
12
-4*
2 сентября 2024, 17:58
Адамчик очень ждёт!
Kostiks
2 сентября 2024, 18:32
а вот у одного недавно судимого аж 2 мешка наград было. Куда ветеранам до него, заслуженного
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