Путин учредил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Соответствующий документ размещен 2 сентября на портале официального опубликования правовых актов.
Медаль будет круглой, 32 мм в диаметре, и выполнена из металла золотистого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина-победителя в полевой форме времен ВОВ, водружающего Знамя Победы над зданием рейхстага. Слева и по центру будет изображен салют, сверху годы — «1945» и «2025», а снизу — лавровые ветви с пятиконечной звездой в основании. На оборотной стороне будет нанесена надпись «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», заключенная в лавровый венок, а в его основании расположено изображение знака ордена Отечественной войны I степени.
Новыми медалями наградят ветеранов ВОВ, в том числе членов партизанских и подпольных организаций, действовавших на оккупированных территориях СССР, тружеников тыла, тех, кто работал в период войны не менее полугода, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также граждан иностранных государств, не входящих в СНГ, которые сражались на стороне СССР. Медаль полагается носить на левой стороне груди после медали в честь 75-летия Победы.
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