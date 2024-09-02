Путин учредил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Медаль будет круглой, 32 мм в диаметре, и выполнена из металла золотистого цвета. На лицевой стороне изобразят фигуру воина-победителя в полевой форме времен ВОВ, водружающего Знамя Победы над зданием рейхстага. Слева и по центру будет изображен салют, сверху годы — «1945» и «2025», а снизу — лавровые ветви с пятиконечной звездой в основании. На оборотной стороне будет нанесена надпись «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», заключенная в лавровый венок, а в его основании расположено изображение знака ордена Отечественной войны I степени.