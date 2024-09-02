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    Водитель устроил стрельбу у детской площадки на севере Петербурга. Целью стали прохожий и собака

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    Полицейские разоружили водителя после стрельбы в Калининском районе Петербурга. Понервничать пришлось гуляющим у детской площадки.

    На стрелка, который колесил во дворе на Учительской улице, 19, в полицию пожаловались накануне около девяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 сентября. Звонивший рассказал, что гулял с собакой, когда бородач из Nissan Teana начал палить то в воздух, то в направлении прохожих, в том числе в его сторону.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место полицейские задержали 32-летнего петербуржца, который живёт на проспекте Луначарского. Трезветь ему пришлось в отделе с протоколом о мелком хулиганстве. В перспективе возбуждение уголовного дела.

    Травматический Grand Power T10 изъят.

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