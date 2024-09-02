Путин посоветовал школьнику копить на машину, а не на мотоцикл

Президент РФ Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла не копить на мотоцикл, а собирать деньги на автомобиль. Двухколесный транспорт глава государства назвал опасным, приводит слова Путина пресс-служба Кремля с открытого урока «Разговор о важном».



Урок глава государства провел в школе № 20 в Кызыле. Один из учеников заявил, что его увлечение — мототехника, поэтому он мечтает самостоятельно накопить на мотоцикл. Путин поддержал его идею, однако посоветовал собирать деньги на автомобиль, так как мотоцикл — опасный вид транспорта.



«Да и квадроцикл опасно, не езди на нем, переворачиваются постоянно», — заявил президент.



В понедельник, 2 сентября, в России начался новый учебный год. Урок «Разговор о важном» проводится первым. В 2024–2025 годах, согласно материалам Минпросвещения, его тема — «Образ будущего».

