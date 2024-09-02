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Общество Путин посоветовал школьнику копить на машину, а не на мотоцикл

Путин посоветовал школьнику копить на машину, а не на мотоцикл

2 607
24 комментария

Президент РФ Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла не копить на мотоцикл, а собирать деньги на автомобиль. Двухколесный транспорт глава государства назвал опасным, приводит слова Путина пресс-служба Кремля с открытого урока «Разговор о важном».

Урок глава государства провел в школе № 20 в Кызыле. Один из учеников заявил, что его увлечение — мототехника, поэтому он мечтает самостоятельно накопить на мотоцикл. Путин поддержал его идею, однако посоветовал собирать деньги на автомобиль, так как мотоцикл — опасный вид транспорта.

«Да и квадроцикл опасно, не езди на нем, переворачиваются постоянно», — заявил президент.

В понедельник, 2 сентября, в России начался новый учебный год. Урок «Разговор о важном» проводится первым. В 2024–2025 годах, согласно материалам Минпросвещения, его тема — «Образ будущего».

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Комментарии
24
Свободу попугаям!
2 сентября 2024, 11:19
В России вообще опасно жить. Пусть копит на репетитора по английскому и билеты на самолет.
Akabos
2 сентября 2024, 11:10
А чего не на квартиру копить?
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