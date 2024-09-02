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Происшествия Открытое горение в Пролетарске ликвидировали. Пожар длится больше двух недель

Открытое горение в Пролетарске ликвидировали. Пожар длится больше двух недель

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8 комментариев

В городе Пролетарске (Ростовская область) ликвидировано открытое горение на складах с топливом, сообщает 2 сентября ТАСС. Пожар после падения обломков БПЛА продолжается больше двух недель.

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер», — указал собеседник агентства.

Дизельное топливо на промышленных складах загорелось после налета БПЛА 18 августа. Глава Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что это были беспилотники самолетного типа, «большие, мощные», и пожар начался в трех разных местах.Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров, число пострадавших в процессе его тушения пожарных выросло до 49. На территории района вводили режим ЧС, власти также заявляли об отмене массовых мероприятий в честь Дня города.

Напомним, накануне в течение ночи беспилотники ВСУ массово атаковали 14 регионов России. Дроны долетели и до Москвы, там один из БПЛА перехватили рядом с нефтеперерабатывающим заводом на юго-востоке города.

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ПО ТЕМЕ
Пожар на нефтебазе Пролетарск Атака БПЛА Атака беспилотников Ростовская область
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Комментарии
8
Akabos
2 сентября 2024, 10:09
Страшно представить, что было бы если беспилотник не сбили... Пару лет горело бы, наверно?!
Панкихой
2 сентября 2024, 10:00
Это успех!
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