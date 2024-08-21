Четвертые сутки тушат пожар в Пролетарске. Пострадавших стало больше, некоторых перевезли в Петербург

Число пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Пролетарске (Ростовская область) выросло до 42, все они — пожарные, сообщает 21 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Пожар, который начался из-за падения обломков БПЛА, тушат четвертый день, задействованы более 500 человек.



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«Всего пострадали 42 человека, из них 15 госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Шесть пострадавших находятся в больницах Петербурга, семеро — Ростова-на-Дону, двое — в медучреждениях Пролетарского района, 27 человек — на амбулаторном лечении.



Ранее было известно о 41 пострадавшем пожарном, причем пятеро из 18 госпитализированных были помещены в реанимацию.



Фото: читатель 161.RU Поделиться Поделиться





Над городом чёрное небо. Жители Пролетарского района сочувствуют пострадавшим пожарным, собирают медикаменты и не понимают, собирать ли им «тревожные чемоданчики» или верить словам чиновников, что «нет нужды для эвакуации», пишет 161.RU.

«Загорелся вчера керосин, но ребятушки молодцы там, боролись с огнем двое суток. Солярку ничем же не потушишь», — рассказала читательница издания Наталья. По её словам, несмотря на экстренную ситуацию, власти даже у горожан просили помощи. Люди откликнулись и пытались собрать всё, что было необходимо для пожарных.

