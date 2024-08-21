    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, вос

    764мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur100.2

    Четвертые сутки тушат пожар в Пролетарске. Пострадавших стало больше, некоторых перевезли в Петербург

    8789
    17 комментариев

    Число пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Пролетарске (Ростовская область) выросло до 42, все они — пожарные, сообщает 21 августа ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Пожар, который начался из-за падения обломков БПЛА, тушат четвертый день, задействованы более 500 человек.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Всего пострадали 42 человека, из них 15 госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

    Шесть пострадавших находятся в больницах Петербурга, семеро — Ростова-на-Дону, двое — в медучреждениях Пролетарского района, 27 человек — на амбулаторном лечении.

    Ранее было известно о 41 пострадавшем пожарном, причем пятеро из 18 госпитализированных были помещены в реанимацию.

    Фото: читатель 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Над городом чёрное небо. Жители Пролетарского района сочувствуют пострадавшим пожарным, собирают медикаменты и не понимают, собирать ли им «тревожные чемоданчики» или верить словам чиновников, что «нет нужды для эвакуации», пишет 161.RU.

    «Загорелся вчера керосин, но ребятушки молодцы там, боролись с огнем двое суток. Солярку ничем же не потушишь», — рассказала читательница издания Наталья.

    По её словам, несмотря на экстренную ситуацию, власти даже у горожан просили помощи. Люди откликнулись и пытались собрать всё, что было необходимо для пожарных.

    Напомним, налет был совершен 18 августа. Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что это были беспилотники самолетного типа, «большие, мощные», и пожар начался в трех разных местах. К вечеру 19 августа было известно о 41 пострадавшем пожарном, введен режим чрезвычайной ситуации. К утру 20 августа площадь, охваченная огнём, превысила 10 тысяч квадратных метров.

    Фото: читатель 161.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПролетарскПожарРостовская областьАтака БПЛААтака беспилотниковПожар на нефтебазе
    ЛАЙК2
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ16

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close